Guti sorprende a todo ‘El Chiringuito’ arreando un palo brutal a Benzema

Inesperado pero, ¿cierto?

Guti, que cada vez que asiste a ‘El Chiringuito’ da un palo a alguien -el último fue al Lobo Carrasco-, volvió a hacerlo pero esta vez hacia alguien de su ‘bando’.

El exjugador del Real Madrid y actual tertuliano habitual del programa de Josep Pedrerol arremetió contra el que fue su compañero: Karim Benzema.

Y es que, el actual Balón de Oro lleva varias jornadas jugando menos de lo esperado. La causa médica se debe a que el francés sufre una fatiga muscular, pero, teniendo en cuenta que el Mundial de Catar está más cerca que nunca, muchos son los que piensan que se está borrando para llegar fresco y evitar posibles lesiones que le aparten de la cita mundialista.

El Real Madrid perdió el pasado lunes 7 de noviembre ante el Rayo Vallecano por 3 a 2 su primer partido de liga. Con esta derrota, los de Ancelotti ceden el liderato al Barcelona, que se sitúa ya a dos puntos.

En Vallecas no estuvo Benzema y, por ello, Guti le criticó duramente:

«Jugar entra dentro del posible riesgo que tienes de no poder ir al Mundial. Tienes que asumirlo porque no puedes dejar de lado a tu equipo. Está claro que todos los jugadores quieren jugar el Mundial, pero es que tu equipo está en primer lugar. Es que adulteras la competición. No estás jugando con los jugadores que tienes que jugar por pensar en el Mundial».

🙄 "¿BENZEMA? Todos sabíamos que esto podía pasar, no entiendo cómo el Madrid no tiene un recambio".

En la misma postura estaba también otro mítico del programa como es Alfredo Duro. Al periodista le importa poco el Mundial:

«Este rollo del Mundial no me sirve para nada. El entrenador no puede permitir las borradas. Y si lo permite, hay un problema gordo. ¿El Mundial? ¡A mí que me importa el Mundial!. No hay nada más importante que el Real Madrid».