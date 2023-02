Así corta de cuajo la sectaria Marta Flich la tunda que Alfonso Serrano (PP) le estaba propinando al ‘jurista’ Eduardo Garzón

Es como los malos árbitros.

Lo que sucedió en el ‘Todo es mentira’ (Cuatro) se asemeja a cuando el delantero se queda solo y no tiene más que diblar al portero. Cuando todos los pronunciamientos están para que se meta el gol, llega el colegiado y pita abruptamente el final.

Pues eso es lo que hizo Marta Flich, terminar de cuajo el tema que se estaba abordando en ese momento, los efectos devastadores de la ley del solo sí es sí, ante la tremenda soba que Alfonso Serrano le estaba pegando a Eduardo Garzón.

El portavoz del Partido Popular en la Asamblea de Madrid dejó patente que su oponente en la tertulia sabe aún menos de aspectos legales que de economía, que ya es decir.

Garzón, el ‘lumbreras’ que propuso imprimir más billetes para salir de la crisis, dejó patente que en temas judiciales está aun más pez.

Y eso hay que sumarle su sectarismo, ya que compró el discurso de la cúpula podemita del Ministerio de Igualdad, que la culpa de las rebajas de las condenas a los violadores hay que imputársela a los jueces.

Alfonso Serrano, que no suele perderse en palabrería, fue directo al grano:

Mi pregunta es: con 463 rebajas de condena, ¿no debería alguien del Ministerio de Igualdad asumir algún tipo de responsabilidad? Se ha demostrado que esto es fruto del sectarismo y de la ideología de una ley que, pese a los avisos, se dijo que vamos a ir por aquí y no vamos a cambiar

El economista, de manera despreciativa, negó la mayor:

No, ¡anda ya! El Ministerio de Igualdad recibió los avisos, vio que era verdad y se cambió. Y aquí luego nadie dijo nada. Además, en la mayor parte de los casos que se han revisado no ha habido rebajas de condena. Más de un 75%. Si alguien tiene alguna responsabilidad en esas rebajas no es el Ministerio de Igualdad, sino otros.