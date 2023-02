El colosal discurso de Iker Jiménez en defensa de Juan Roig y Amancio Ortega ante las miserables embestidas podemitas

Para aplaudir de pie.

El presentador de Horizonte, Iker Jiménez ha realizado un editorial en defensa de los empresarios españoles que son sujetos a los ataques sistemáticos del Gobierno PSOE-Podemos, que le señalan como responsables de la crisis económica que atraviesa el país.

«Cuando yo veo que en España se ataca sistemáticamente, y se aplaude, a personas que donan 300 millones para máquinas de cáncer y se les ataca por el simple hecho de que han hecho fortuna (…) Me sorprende que figuras que en otros lugares serían veneradas en el sentido de a cuántas personas da de comer y cuanta gente va creciendo con eso. No, no, no. y saben, que lo hagan los políticos, a mi me da igual. Los políticos están en ese juego. Por cierto, cada día más juego. Como decía un viejo cómico que hizo un libro hace muchos años, ya los humoristas no hacían ruido porque la política había desplazado todo eso. El circo era la política. Y la famosa leyenda de que luego, muchas veces entre ellos se ríen bastante como una gran comedieta. Pero que nos influye a nosotros, a usted y a mi».

Explica que no importa los esfuerzos que hayan realizado para construir sus empresas, que den empleo a cientos o miles de familias o si tienen vocación social. «Pues eso no vale. Vale, que de 100 mil puestos de trabajo, pues tampoco vale. Vale, no sé que vale. Vale que le podemos rayar la tienda. No valen las 100 mil familias, no valen».

Pone de ejemplo la historia de Juan Roig, el dueño de Mercadona, que construyó su compañía «sin que le regalaran nada»

«Atacan a cualquier personaje, no sé si se dan cuenta, el dueño de Mercadona, que si ven la historia de cómo empezó, no creo que le hayan regalado nada, no le conozco, gente que ha hecho un imperio de la nada que ha puesto su dinero por delante y que como todo empresario ha puesto su pasta al principio».

Atiza a los políticos que no solo nunca han realizado un emprendimiento, sino que muchos ni siquiera han cotizado en empresas privada y siempre han vivido de lo público.

«A veces el político que critica ese no ha dado trabajo a nadie. Nunca. A nadie. Pero acusa. Y a veces ha dado trabajo vaya usted a saber de qué manera fraudulenta. Su función es señalar». https://twitter.com/wallstwolverine/status/1626265091791286273

También pone el ojo en el hecho de que el Gobierno que gasta mucho más que las empresas que critican pero lo hacen usando el dinero público, que es el dinero de todos los españoles. Muchos, incluso en grandes casos de corrupción, como recientemente ha ocurrido con los ERE de Andalucía o el Caso Azud en Valencia.

«Si los Gobiernos gastan mucho más que estas empresas, qué me está contando. De nuestro dinero, ¿por qué tanta inquina a la empresa privada? ¿qué es esto, por qué? Yo no lo entiendo. Se alaban ciertas cosas como que los Gobiernos, sean cual sea, del color que sea, manejen nuestro dinero con una opacidad que alucina a cualquiera».

Por último, señala cómo los empresarios son puestos siempre como los malos sin ningún tipo de distinción. «¿Dónde está el baremo?¿el empresario es malo a qué nivel? ¿con cuánta ganancia? ¿y los empresarios que no son Roig ni son Ortega? ¿Los miles de empresarios que se van a la calle cada año? Dicen, ‘No, es que hay trabajadores que se van a la calle cada año’, y es un drama, sí. ¿Y el empresario no es drama? ¿Orondo con bombín y con el dinero en el bolsillo?».