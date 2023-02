La reflexión de Ana Rosa sobre Pere Aragonès y Ada Colau que hasta Esther Palomera apoya: «¡Ridículos!»

Contundente.

El nuevo desplante del presidente de la Generalidad de Cataluña, Pere Aragonès y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau al rey Felipe VI no ha pasado desapercibido para Ana Rosa Quintana.

La presentadora de El programa de Ana Rosa ha cargado contra los independentistas por su esperpento en la inauguración del Mobile World Congress.

Primero, en su editorial de este lunes, 27 de febrero de 2023, la periodista retrató la actitud de los secesionistas al afirmar que siguen con la «misma matraca» que en 2017.

Ana Rosa también señala la paradoja del discurso del presidente de Gobierno, Pedro Sánchez en la apertura del evento tecnológico, en el que llamaba a «cerrar todas las brechas en todos los ámbitos» al tiempo que sus socios independentistas plantaban al rey en el saludo protocolario.

Ana Rosa consideró la acción como un ridículo descomunal por parte de los políticos independentistas, que en lugar de dejar mal al rey, se retratan así mismos. Sobre todo porque «luego se sabe lo que pasa dentro». Pero lo mejor vino al inicio de la tertulia, que tenía en la mesa entre otros invitados a Esther Palomera.

«No nos hacemos la foto, hacemos el paripé de que no queremos saludar al rey y luego adentro somos súper guays, como si la gente no supiera luego lo que pasa dentro. Es un poquito ridículo. Lo de todos años. Es ridículo porque hay periodistas dentro».

A esta reflexión se sumó Palomera. La adjunta al director de ElDiario consideró la actitud de los dirigentes catalanes de «ridículo y falta de respeto institucional».

«Primero ridículo y segundo es no tener el más mínimo sentido de la institucionalidad. Porque uno puede ser independentista pero puede tener respeto al cargo que ocupan en ese momento. Ellos representan en este momento a las instituciones catalanas y por lo tanto tienen que cumplir con esa institucionalidad. Me parece ridículo porque luego, dentro de la cena, no se produce ese desplante, se producen conversaciones de lo más fluido, de lo más normal, con el jefe del Estado y con el presidente de Gobierno y por lo tanto es una especie de paripé o ritual que repiten los independentistas cada año y que nos da para un comentario matutino pero nada más».