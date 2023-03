Ana Rosa estalla en directo contra ‘Pam’ Rodríguez: «¡Ya basta de gilipolleces!»

No aguanta más.

La periodista Ana Rosa Quintana ha dicho basta a los dislates, provocaciones y bobadas que va soltando a diestra y siniestra la secretaria de Estado del Ministerio de Igualdad, Ángela Rodríguez, mejor conocida como Pam.

La última semana estado llena de las barrabasadas de la mano derecha – o izquierda- de Irene Montero: en el 8M, se grabó en modo selfie con unas niñatas que lamentaban que la madre del presidente de VOX, Santiago Abascal no le abortara. Posteriormente, en una entrevista en Yass ha catalogado a los «hombres en España» como «bastante violadores».

Ante este último dislate, Ana Rosa no se ha quedado callada y harta de las tonterías de la ‘banda de la tarta’ explotó en directo sin cortarse al señalar que hay muchos problemas en España para soportar estas «gilipolleces»:

La presentadora de El programa de Ana Rosa explica que no se puede generalizar alegremente y que al hacerlo, se insulta a todos los hombres, incluyendo a miembros de su familia:

«Perdona, yo soy madre de tres hombres. Y tengo un marido, y tengo un hermano y tengo dos sobrinos. Todos hombres. A mí me parece que ya está bien. Creo que ya es a posta».

En la mesa, consideran que estas actitudes de los podemitas forman parte de una estrategia de provocación y de cortina de humo para distraer sobre su nefasta gestión. Y es que ante el máximo descontrol en el Ministerio de Igualdad, que ve como más de 720 violadores han sido beneficiados por la chapucera Ley del ‘solo sí es sí’, así como la polémica por la Ley Trans va ganando terreno en la sociedad española, la estrategia de Montero y Ángela Rodríguez Pam parece ser hacer las peores declaraciones posibles.

Ana Rosa también se pregunta si cuando generalizan incluyen a sus compañeros de partido o a Pedro Sánchez y los demás ministros:

La secretaria de Estado de Igualdad volvió a ‘hacer de las suyas’, soltando más de su diarrea intelectual, en una entrevista a Yasss, una web de Mediaset para la audiencia juvenil, donde, a la pregunta sobre la ley Trans aprovechó para lanzar este ataque contra los hombres:

¿Por qué creemos que una persona trans va a quererse cambiar de sexo para violar a alguien? Desgraciadamente, en nuestro país hay muchos agresores sexuales que no necesitan ir al Registro Civil para ser agresores sexuales. Dejemos de estigmatizar, las personas trans no son agresores sexuales. Es una mirada profundamente tránsfoba aquella que piensa que una persona va a pasar por el Registro para cometer una violación. Los hombres no necesitan ir al Registro Civil para ser violadores, lo son y desgraciadamente en nuestro país lo son bastante.