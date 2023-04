Eduardo Garzón se acobarda en directo: Calla ante los insultos de Pablo Iglesias a su hermano

Eduardo Garzón se acobardó ‘in so facto’ al escuchar el nombre de Pablo Iglesias.

Durante su participación en el programa ‘Todo es Mentira’ del 3 de abril, el economista se quedó totalmente callado cuando le recordaron el ataque del exlíder de Podemos contra su hermano Alberto Garzón, ministro de Consumo.

Mientras analizaban la plataforma de Yolanda Díaz, Sumar, el economista y el portavoz de Podemos, Pablo Fernández, mantenían una amena conversación en la que dejaron claro que la vicepresidenta segunda del Gobierno no está muy por la labor de contar con Unidas Podemos dentro de su nuevo proyecto político. Al menos, no con el papel protagonista que anhelan desde el partido morado.

Alberto Garzón y Pablo Fernández buscaban quitarle hierro a las diferencias entre Sumar y Podemos, al punto de que aburrieron a la audiencia. Al ver el panorama, Antonio Castelo decidió echar leña al fuego con una pregunta al economista: “¿Puedo malmeter?”.

El hermano del ministro de Consumo se rio y aseguró que “siempre lo haces”, pero toda su alegría se le borró de golpe cuando el comediante le recordó que hace unos días Pablo Iglesias había insultado a Alberto Garzón en público.

Lejos de salir en defensa de su hermano y ministro comunista, Eduardo se quedó mudo y con una expresión de tensión en el rostro mientras buscaba reconducir el debate a otro tema menos polémico. Un acto de cobardía que dejó a todo el plató sorprendido.

Primero fue Garzón que ‘En Las Mañanas de RNE’, aseveró que el debate sobre las listas, impulsado principalmente por Podemos e Iglesias, que piden primarias abiertas para conformarlas, como «ensimismado y egocéntrico».

En reiteradas ocasiones afirmó que «no tiene sentido hablar de listas» y estimó que Sumar, el no-partido de Yolanda Díaz «puede ser un instrumento útil» y que el objetivo es «hacer a Yolanda Díaz presidenta del Gobierno».

Desvela que plantearon establecer una mesa clásica entre los partidos que conforman la alianza para ver cómo cada uno puede «apoyar» y «proteger» a Yolanda y Podemos no quiso participar. Sobre las primarias abiertas aseguró que «no hay discusión porque las va a haber» y que «cada partido tendrá su contribución, pero esto no va de ganar el espacio político».

Por si fuera poco, el también coordinador general de Izquierda Unida, ha acusado a «alguien de Podemos» de filtrar información sobre la negociación y las posturas de cada uno:

También atizó, sin nombrarlo, a Pablo Iglesias, al aseverar que se debe dejar de lado «la política del enfrentamiento, de quiénes son los leales, quiénes son los traidores, la izquierda es plural».

Estas declaraciones no sentaron nada bien al exvicepresidente, que en El Ágora de Hora 25 de la SER. Le llamó «irresponsable» y le acusó de tomarle el pelo a los ciudadanos por negar la importancia de las listas:

Le echó en cara que pese a que asegura que lo de las listas no son importantes, pero que se ha presentado cada cuatro años desde hace diez años:

«Ya está bien de tomar a la gente por tonta y decir que no me importan las listas. Por eso, a mí me eligieron en 2011, en 2015, en 2016, en 2019 y ahora me van a elegir también en 2023. Hay que ser respetuoso con la gente y entender que hay una formación política que está exigiendo mucho menos de lo que exigías tú».