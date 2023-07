TVE no conoce la decencia: Fortes invita a Tezanos (CIS) para cargar sin freno contra las encuestadoras privadas

Es para miccionar y no echar gota.

En TVE no son muy sutiles a la hora de ocultar su sectarismo político.

Pero lo de invitar al plató de ‘La Noche en 24’ (Canal 24 Horas) al máximo responsable del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) fue de un descaro que traspasa todas las barreras de la decencia.

Xabier Fortes le puso alfombra roja a José Félix Tezanos para que presumiera no solo de los métodos empleados para hacer las encuestas públicas, pagadas con el dinero de todos los españoles, sino que además se rió en la cara de todos los ciudadanos al cargar contra los sondeos privados, a los que, en un alarde de frescura absoluta, llegó a considerar como meras prospecciones opinativas y que debían de ser considerados como tal y no como estudios serios.

Y para rematar la jugada, Tezanos consideró que no había lugar a una repetición electoral. Dicho en plata, le faltó decir que quien tenía que seguir gobernando era Pedro Sánchez y con el apoyo inestimable de Carles Puigdemont.

El sociólogo de cabecera del PSOE no dejó pasar la ocasión para cargar con toda la inquina del mundo contra determinadas empresas encuestadoras y ponerse él la medalla por lo sucedido el 23-J.

Comenzó su entrevista presumiendo de haber dado en el clavo, cuando todos sus sondeos daban como vencedor de los comicios al PSOE de Pedro Sánchez:

Las falsas encuestas a pie de urna daban una victoria al PP que no ha sido tal. Lo que sería bueno es que se publicasen todos los datos. En Alemania hay una legislación y hay que publicar los datos primarios y si alguien quiere hacer estimaciones lo tiene que publicar en la sección de opinión. Hay que separar opinión de lo que es información. Nosotros hemos acertado en la dirección. El CIS no pretende suplir la función de las elecciones. Las dos estimaciones importantes que hemos hecho, una encuesta preelectoral de 29.000 entrevistas y la encuesta flash, de casi 9.000, nos daba una tendencia que se ha visto acertada. Porque en intención de voto directo daba ganador al PP , que ha sacado un 33%, pero es que el otro partido cerca de un 32%.

Fortes también le puso el balón botando para que cargase contra Narciso Michavila, director de GAD3:

Finalmente, no dudó en poner en tela de juicio a determinadas empresas demoscópicas.

Esto el Colegio de Médicos en la Medicina no lo acepta. Es que ahora mismo tenemos casas de encuestas que son fantasmas, que tú ves su ficha de la Seguridad Social y hay un único empleado, que es el dueño. Otras que no hacen encuestas, que no tienen campo, sino que preguntan directamente a la gente. Hay otras que solo hacen estudios en la red y que no se publican datos completos. No todos los que están al frente de las casas de encuestas son sociólogos, son comandantes de artillería, tenientes de infantería, ingenieros industriales… La ultraderecha está comprando muchas de esas encuestas. Es una operación que viene de Estados Unidos, es un modelo de trumpismo.