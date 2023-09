Isabel Rábago estalla por la perversión de la Santa Inquisición feminista: un diputado de VOX no puede responder al ‘piropo’ de una golpista

Es de traca.

Hasta tal punto ha llegado la dictadura del más rancio feminismo que un parlamentario de VOX en Cataluña tuvo que callarse ante el ‘piropo’ de una compareciente independentista.

Isabel Rábago, en el programa ‘Vamos a Ver’ (Telecinco), estalló ante esa Santa Inquisición que tiene a los hombres directamente acongojados a la hora de responder convenientemente a burradas como las que tuvo que aguantar el parlamentario Alberto Tarradas.

Hasta qué punto las mujeres nos podemos permitir determinadas licencias que a los hombres, a día de hoy, les está colocando debajo del foco y de la lupa. Porque ahora yo me pregunto, si él hubiera dicho, ‘no, guapa tú’, te digo yo que ese vídeo es cortado, editado y lo tenemos en las redes sociales como el diputado de VOX machista y todo lo que acaba en ista que les encanta añadir.

El momento protagonizado por el diputado de la formación de Santiago Abascal y la interviniente golpista se produjo en estos términos.

La independentista soltó a bocajarro:

¡Mira que eres guapo y me has caído bien hasta que has abierto la boca!