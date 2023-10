El portavoz de Exteriores de Israel a Carolina Bescansa (Podemos): “Gracias por quitarte la máscara y admitir que apoyas a Hamás”

Magistral repaso del portavoz del Ministerio de Exteriores de Israel a Carolina Bescansa.

Durante su intervención en el programa ‘Todo es Mentira’, Lior Haiat cargó con fuerza contra la cofundadora de Podemos por su posicionamiento radical en contra de Israel y justificar el ataque terrorista del pasado 7-O.

El político israelí comenzó su entrevista denunciando “la falta de conocimiento, por no decir ignorancia” de las afirmaciones lanzadas por la exdiputada del partido de extrema izquierda. En concreto, hizo referencia a las acusaciones lanzadas contra el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, a quien Bescansa tildó de “fanático religioso”.

“Su falta de conocimientos, por no decir ignorancia, es impresionante. Ya que acusó a Netanyahu de ser un ‘fanático religioso’ cuando él es laico. Es una broma…”, recriminó el portavoz israelí.

En su turno de palabra, la cofundadora de Podemos buscó incomodar a Haiat preguntando por la proporcionalidad de los ataques del Ejército de Israel en la Franja de Gaza, pero le costó un nuevo varapalo.

“¿Dónde está esa proporcionalidad cuando le cortan la cabeza a un bebé israelí o queman a toda una familia dentro de su hogar? ¿Entramos y hacemos lo mismo?”, preguntó a la expolítica de extrema izquierda. Aunque intentó interrumpirle, el diplomático israelí no dudó en reprocharle “que no le veo ni un centímetro de empatía hacia los 1.400 israelíes asesinados por Hamás. Solo veo en ti odio hacia Israel. Y, si no estás con Israel, entonces estás con el terrorismo de Hamás”.

Bescansa, sin mostrar su repudio por el ataque de Hamás, aseguró que “respeto a las familias y personas que han muerto”, pero Haiat no creyó sus palabras y le cortó con un contundente “¡No!”. Si bien la exdiputada de Pablo Iglesias negó estar a favor de los “discursos de odio a nadie” y defendió la necesidad de “evaluar lo que hace el Ejército de Israel” para salvar a la humanidad, algunas de sus afirmaciones le ‘desenmascararon’.

No solo por haber asegurado que “haber padecido un genocidio no da derecho a hacer un genocidio”, sino también porque en un descuido acabó afirmando: “Esto no viene de la nada”. Una frase que hizo que el portavoz de Exteriores estallara: “Gracias por quitarte la máscara y decir abiertamente que apoyas el ataque terrorista de Hamás”. Una frase que no intentó siquiera desmentir Bescansa.

Finalmente, Haiat lamentó el gran “nivel de ignorancia” mostrado por la exdiputada y le recomendó “buscar un libro” para corregir sus errores históricos al hablar de Israel y su conformación.

🔥🔥El portavoz de Exteriores de Israel TRITURA a Risto Mejide.🔥🔥 pic.twitter.com/K6a2YyKQYM — Pedro Pineda Celis (@pedropcelis) October 27, 2023

Risto no se salva

Haiat también dio un repaso a Risto Mejide.

El portavoz de Exteriores le reprochó que diera difusión “a la portavoz de Hamás a la que presentaron como si fuera una periodista. Es algo que lamento mucho, porque si piensan que eso es periodismo, tenéis un problema”. En concreto, hacía referencia a la entrevista a Huda Emad Hegazi, a quien ‘Todo es Mentira’ llamó para conocer la situación de la Franja de Gaza y a la que el propio Risto le reprochó que “esperábamos un análisis más imparcial de tu parte por ser periodista”.

Si bien el presentador de ‘Cuatro’ se excusó asegurando que desconocían que Huda es la portavoz de Hamás, no se salvó que el político israelí también le echara en cara que “a lo largo del programa no escuché en ningún momento que Hamás empezó esta guerra. No han puesto ni una foto o imagen de ese terrible ataque”.

Una vez más, Risto intentó ‘salvar los muebles’ asegurando que sí lo hicieron durante programas anteriores y que condenan abiertamente el ataque terrorista de Hamás del 7-O. Pero Haiat sentenció: “No se puede separar lo que pasa en la Franja de Gaza del ataque terrorista”.

La tensión fue en aumento y, a lo largo de sus intervenciones, el portavoz israelí lamentó cómo se da difusión a los bulos de Hamás. En concreto, hizo referencia a la cifra de los fallecidos por los bombardeos: “Se tratan de cifras publicadas por Hamás y ya sabemos que miente, como ocurrió con la información del Hospital de Gaza. Se dijo que había sido Israel y que habían muerto unas 500 personas, ahora se ha desmostado que fue Yihad Islámica y hubo menos de 50 muertos”.

Por lo que le recordó a Risto: “Es la responsabilidad de los periodistas confrontar los datos”. Una vez más, el presentador de ‘Cuatro’ se defendió asegurando que los datos son ofrecidos por la ONG Save the Children. Sin embargo, una vez más, acabó en la lona.

“Conocemos bien a Save the Children. Te recomiendo que busques lo que dijeron sobre los niños israelíes después del 7-O”, retó a Risto. Y añadió de inmediato: “Te voy a ayudar en tu búsqueda: no dijeron nada de los niños asesinados por Hamás”.

El publicista quiso saber si veían a la ONG como un aliado de los terroristas, a lo que Haiat le dejó sin argumentos: “Es un movimiento de apoyo a Hamás. Si se callaron en ese momento [con la ejecución de bebés en Israel], no tienen ningún derecho moral para hablar contra Israel”.

El político israelí también desmintió los bombardeos a población civil en el sur de la Franja de Gaza -ya que “solo se ataca a las áreas desde donde se lanzan misiles”- o la falta de combustible. “Tienen para un mes o incluso más”, desveló.

Cuando Risto aseguró que esos datos no se podían corroborar, Haiat le sacudió: “Cuando Hamás dice que hay 7.0000 muertos no lo dudan o les dicen que no se puede comprobar”.