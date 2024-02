La recadera de Zapatero acaba sollozando en laSexta tras vender un batacazo del PP en Galicia

Otra ‘Nostradamus‘ de la información política.

Angélica Rubio, la que fuera jefa de prensa de José Luis Rodríguez Zapatero, protagonizó un momentazo en el especial elecciones de laSexta.

La tertuliana, en ‘Al Rojo Vivo‘, a pocos minutos de comenzar a conocerse los resultados oficiales de los comicios en Galicia, empezó a dar por sentada la posibilidad de que el Partido Popular podría quedarse fuera de la Presidencia de la Xunta de Galicia:

El PP, obviamente, el que gobierna, arriesga más y se juega más. Esto es de manual. ¿Hay una expectativa real de cambio? Sí. ¿Era imaginable esto en Galicia hace seis meses, hace tres meses, hace un mes? No. Y eso indica algo. Si después de meses de tensión, manifestaciones, campañas contra la amnistía, de todo lo que se ha dicho con los pactos de Junts, después de sacar vídeos equiparando al bloque nacionalista gallego con ETA, etcétera, etcétera, estamos en esta situación, yo creo que no es el mejor escenario para el Partido Popular. Es que no lo es.