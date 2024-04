Risto Mejide y Javier Chicote fulminan a Óscar Puente por su chusco informe que señala a periodistas: “Huele a malversación que mata”

Otro escándalo mayúsculo.

Óscar Puente, ministro de Transportes del Gobierno de España, ha encargado a su ministerio la ardua tarea de recopilar todas las columnas de opinión en las que se le insultan, una noticia que reveló en el programa ‘Más de Uno’ (Onda Cero), ante la sorpresa de Carlos Alsina que no daba crédito ante tal despropósito.

Risto Mejide, presentador de ‘Todo es mentira’, ha sido muy crítico con las prácticas matoniles del socialista, recordemos que Puente ha sido incapaz de dar la cara y sentarse en el plató de Cuatro. A Mejide no le quedó otra que tirar de ironía para explicar lo grotesco que resulta destinar dinero público a este fin:

“Os imagináis que yo vengo una mañana y digo, ‘paradlo todo. Dedicad toda la mañana a buscar 100 columnas de opinión, todos los insultos que me estén dedicando‘. A eso se han tenido que dedicar los funcionarios del ministerio. Ojo, ya no es un problema de Óscar Puente que esté todo el día al Twitter. Él es capaz de darla a todo el mundo. Ahora cuando le dan a él, pobrecito. No, no, es que es un problema de que hace trabajar a su ministerio en esto. Es un asunto de Estado. Estamos pagando ya no un sueldo, ya todos los sueldos del ministerio están a las órdenes de este señor que hace buscar sus insultos. Es que me parece tan grave todo esto. Es que es una forma de robarme. El ministro que ya sabéis que yo le tengo un especial cariño porque es muy gallito en las redes y muy gallina en la vida real. No es capaz de venir a este programa”.