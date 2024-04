Óscar Puente se acobarda y esgrime un argumento bizarro para cancelar la entrevista que tenía cerrada con Risto Mejide

Se ha jiñado.

Óscar Puente acaba de pegar la espantada y le ha dicho a Risto Mejide que se vaya peinando con respecto a la entrevista que ya tenía cerrada de cara al 11 de abril de 2024.

El presentador de ‘Todo es Mentira‘ (Cuatro) no se cortó un pelo y fue a saco contra el político del PSOE:

Ahora que hablamos del ministro Puente, hablando en serio. Llevamos, ya lo sabéis, unas semanas anunciando que teníamos cerrada, insisto, cerrada, una entrevista con el ministro Óscar Puente. Bueno, pues bien, hoy hemos sabido que finalmente esa entrevista no se va a producir. No. Y esto, como sabéis, a nosotros no nos duelen prendas en hacerlo público, porque según nos ha trasladado textualmente el equipo de Puente, el día que habíamos cerrado, el 11 de abril, ahora resulta que el ministro tiene problemas de agenda. Bueno, ahora no le viene bien.

El cómico Luis Fabra aprovechó para hacer su gracieta asegurando que él tenía la agenda de Puente para ese 11 de abril de 2024:

Escúchame, Risto, tú sabes que los cómicos no solo hacemos esto, también hacemos una labor de investigación. Sí. Y he tenido acceso exclusivo a la agenda del 11 de abril de Óscar Puente. A ver. De 8 a 8.45, tuitear contra gente que me caiga mal, en general. Vale. 15 minutos después de tuitear contra Risto, que es especialmente mal, diferente. De 9 a 12, bloquear gente de derechas. ¿Vale? Esto a un lado, tres horas, cuidado. 10 minutitos para cosas de Renfe, que no se quede esto sin atender. De 12:10 a 14, bloquear a gente de izquierdas que no me caiga bien, que tampoco se quede.

De 14 a 15, comer fuerte, que hay que seguir tuiteando. Y luego, de 15:20 a 18:01, ver ‘Todo es mentira’ para ver si hablan mal de mí. Eso lo está haciendo ahora, que sepáis que está cada día ahí viéndolo. A las 18:02 hasta las 19, bloquear a quienes tuiteen sobre todo es mentira bien. A las 19 hasta las 19:59 dar favoritos a Sánchez, darle likes. Luego, un minutito para actualizar la web de Renfe, tampoco nos pasemos. Y de 20 a 21, bloquear a gente que me caiga bien, pero coño, no hay que perder la forma. Es un día complicado. Como para meter tu entrevistita. Ahí no cabe.

Fuera de bromas, Risto Mejide retomó su alegato:

Bueno, insisto, era una entrevista que en teoría estaba cerrada. Nosotros ya anunciamos aquí que era difícil. Después de todos los desencuentros que ha tenido este programa con el ministro Puente. Y sobre todo, que no nos callamos. Con lo cual, imagino que el ministro Puente prefiere otro tipo de entrevistas. Nosotros aquí seguimos invitando al ministro. Y de hecho lo hemos hecho en esa conversación que me han pasado. Bueno, simplemente le ofrecemos otros días. Vale, el 11 no puede ser, pero algún otro día. Y ahí lo tenéis. ¿Tenéis alguna previsión? Y dice, no. Nos disteis 8, 9, 10 u 11 de abril. ¿Ninguno de esos días puede? Ya. Bueno, pues no puede ser, de momento. Nosotros desde aquí seguimos invitando al ministro a una entrevista que le prometo que será inolvidable.

Luis Fabra, a modo de coña, remachó: