El macarra Óscar Puente cumple la amenaza que soltó con Carlos Alsina y pone en la diana a los medios que no le bailan el agua

Y Óscar Puente cumplió con su amenaza.

El ministro de Transportes adelantó en el programa de Carlos Alsina, ‘Más de Uno‘ (Onda Cero), que tenía a su equipo trabajando para analizar las columnas de opinión de los diarios, tanto de papel como digitales, para ver qué se decía sobre el político socialista.

Así fue el momento:

Óscar Puente: «Fíjese, yo llevo en el cargo desde el 26… Mire, el 26 de septiembre yo subí a la tribuna de oradores del Congreso de los Diputados. Y desde entonces le he encargado un trabajo a mi equipo. Que me cojan todas las columnas de opinión en las que se me insulta con todo tipo de insultos. Físicos, la mayoría. ¿Qué le voy a hacer? A Pedro Sánchez se le insulta por guapo, a mí por feo».

Carlos Alsina: «¿Y qué utilidad tiene ese trabajo para los ciudadanos?»

Óscar Puente: «Claro que lo tiene. Y desde luego lo tiene para mí».

Carlos Alsina: «Para ustedes lo tendrá, pero para los ciudadanos, que es para los que usted tiene que dedicar el equipo y el presupuesto, yo no le veo la utilidad. Saber qué columnistas le han criticado a usted…».

Óscar Puente: «No, no, qué columnistas no, perdón. Se lo digo yo, una barbaridad. Criticarme no, criticarme no. Es que he dicho que las críticas no. Los insultos. Solo los insultos. Los insultos, la mayor parte físicos. Así llevamos cuatro meses. Cuatro meses. Bueno, en mi caso, cuatro meses. En el caso del presidente del gobierno, así lleva seis años. Soportando todo tipo de insultos».

Pues bien, horas después de esa entrevista en la emisora de Atresmedia, el político socialista se refugió en su red social favorita para poner en la diana a varios medios de comunicación:

1.-Abro hilo que actualizaré periódicamente. Y juzguen Uds si es o no de interés. Desde el 26 de septiembre del pasado año hasta hoy hemos contabilizado al menos 100 columnas de opinión en las que se me insulta, en algunos casos gravemente. Son 195 folios dedicados a insultarme. pic.twitter.com/tbISPqjLhB — Oscar Puente (@oscar_puente_) April 1, 2024

2.- De momento el listado de insultos sin repetir, ocupa 3 folios. Los medios en los que se profieren los insultos…ninguna sorpresa. Solo se han computado medíos escritos, ni radiofónicos, ni televisivos. Es decir, medios en los que el insulto requiere una reflexión previa. pic.twitter.com/OEMKn6wEZV — Oscar Puente (@oscar_puente_) April 1, 2024

3.- No se han incluido los bulos, falsedades, ni las críticas. Solo insultos. A modo de aperitivo aquí una columna dedicada a todos los ministros y ministras el mismo día que tomamos posesión. El autor: el

Jefe de opinión de Voz Populi, un profesional del insulto. Continuará… pic.twitter.com/F2KeEo0iRO — Oscar Puente (@oscar_puente_) April 1, 2024

Entiendo que pasar de director de La Razón a Jefe de Opinión de Voz Populi no es precisamente un ascenso. Pero está claro que el hombre prometía, y ha hecho méritos para llegar a donde está. https://t.co/BGsakuKwGT pic.twitter.com/b7OR2IAK4S — Oscar Puente (@oscar_puente_) April 1, 2024