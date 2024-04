Pedro Sánchez, acorralado: Un correo electrónico delata a Begoña Gómez como conseguidora de fondos

El escándalo es mayúsculo.

Telemadrid destapó el 7 de abril de 2024 una información que afecta directamente a Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno.

Según la cadena autonómica, la mujer de Pedro Sánchez tiene una cátedra en la Universidad Complutense de Madrid sin tener ni siquiera licenciatura. Tiene un título de marketing no homologado, pero desde 2014 apenas daba 15 horas de clase en un máster.

Ya en 2019, con Sánchez en La Moncloa, pasó a ser coordinadora del máster y en 2020 la Complutense creó una cátedra específica para ella, con el mismo contenido que el máster que dirigía. Desde ese máster, la mujer del presidente utilizaba un correo electrónico con un usuario, ‘Bego.fundraiser‘, que significa ‘conseguidora de fondos. Desde allí firmó las cartas de recomendación a las empresas del máster, que luego recibieron los contratos públicos.

Begoña Gómez, insiste la cadena, es directora de una cátedra en la Universidad Complutense sin ser licenciada. La mujer de Pedro Sánchez no dispone de licenciatura al haber cursado un título de marketing no homologado. Es un máster que ha ido creciendo. Lleva tres años dirigiendo una cátedra sin ser catedrática. El truco, que dicha cátedra está dirigida no solo por Gómez, sino por otra persona que sí cuenta con las titulaciones para ello.

Begoña Gómez, en la red profesional LinkedIn, aparecía hasta enero como directora de la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva. Anteriormente fue socia del Grupo de Trabajo sobre Transformación Empresarial, también directora del Instituto Empresa Africa Center, desde agosto de 2018 a junio del 2022.

La propia Begoña Gómez se define como conseguidora de fondos en ese máster que dirige. Este es el elocuente nombre del mail que usaba para gestionar su máster. Bego.fundraiser, es decir, Bego, conseguidora de fondos. Los alumnos pertenecen a empresas de todo tipo, compañías bancarias, energéticas, constructoras, aerolíneas o de servicios. También gigantes de la sanidad privada.