‘Las cuatro estaciones’: una serie de Netflix sobre la amistad que sobrevive al divorcio

La amistad a prueba del tiempo, las crisis matrimoniales y los inevitables cambios que llegan con la mediana edad. Estos son los ingredientes principales de «Las cuatro estaciones», la nueva miniserie de Netflix que se ha convertido rápidamente en uno de los éxitos más comentados de la plataforma desde su estreno el pasado 1 de mayo.

Creada por Tina Fey, Lang Fisher y Tracey Wigfield, esta comedia dramática nos presenta a tres parejas de amigos cincuentones que mantienen la tradición de vacacionar juntos cuatro veces al año, coincidiendo con cada estación.

Un concepto sencillo pero efectivo que sirve como escenario perfecto para explorar las complejidades de las relaciones humanas cuando se acerca esa temida crisis de la mediana edad.

Un reparto de lujo para una premisa clásica

El elenco de «Las cuatro estaciones» reúne a algunas de las figuras más destacadas de la comedia estadounidense. Tina Fey y Will Forte interpretan a Kate y Jack, una pareja aparentemente tranquila que esconde tensiones e hipocondrías varias tras su amable fachada. Steve Carell y Kerri Kenney-Silver dan vida a Nick y Anne, cuya separación desencadenará el conflicto central de la serie. Completando el trío de parejas, Colman Domingo y Marco Calvani interpretan a Danny y Claude, una pareja gay que, a pesar de su aparente libertad, también lidian con sus propios problemas y celos.

La trama arranca cuando Nick decide separarse de Anne tras 25 años de matrimonio, justo durante un fin de semana de celebración de su aniversario a orillas de un lago. Esta ruptura pondrá a prueba no solo a la pareja en cuestión, sino también la dinámica del grupo entero, especialmente cuando Nick comience a llevar a una mujer mucho más joven a los siguientes viajes.

Un remake que respeta su origen

«Las cuatro estaciones» es una adaptación de la película homónima de 1981, dirigida y protagonizada por Alan Alda, quien hace un emotivo cameo en la serie a sus casi 90 años. La producción actual ha sabido actualizar la historia original sin perder su esencia, aunque algunos temas, como el divorcio, no tienen hoy el mismo impacto social que podían tener hace más de cuatro décadas.

Lo que sí mantiene es la estructura narrativa dividida en las cuatro estaciones del año, cada una ocupando dos episodios de los ocho que componen la serie. Esta organización permite a los espectadores disfrutar de diferentes escenarios: desde un lago en primavera hasta una playa tropical en verano, pasando por la colorida Nueva Inglaterra en otoño o una remota cabaña invernal.

El impacto social de una serie sobre la mediana edad

En una era dominada por producciones protagonizadas por adolescentes o jóvenes adultos, «Las cuatro estaciones» destaca por poner el foco en personajes que rondan los 50 años, explorando temáticas que raramente reciben atención en la televisión mainstream: el envejecimiento, la amistad duradera, los matrimonios de larga data y las crisis que surgen cuando se llega a cierta edad.

La serie ha conectado especialmente con el público de mediana edad, que se ve reflejado en estos personajes que, lejos de ser perfectos, muestran vulnerabilidades y contradicciones muy humanas. No hay héroes ni villanos en esta historia, solo personas con «urgencia de terapia» que podrían «bajarle a la pasivo-agresividad y el miedo al conflicto».

El éxito de la producción demuestra que existe un público ávido de narrativas maduras que aborden con honestidad y humor los desafíos de esta etapa vital, alejándose de los estereotipos habituales sobre la crisis de los 50.

Curiosidades que quizás no conocías

La serie está acompañada por la emblemática música de Vivaldi, cuyas «Cuatro Estaciones» sirven como perfecto complemento sonoro para la estructura narrativa. Sin embargo, en el tráiler oficial también podemos escuchar una versión de «Blister in the Sun» de The Violent Femmes con acompañamiento instrumental clásico, creando un interesante contraste entre lo contemporáneo y lo tradicional.

Alan Alda, protagonista de la película original, no solo hace un cameo en la serie, sino que su aparición resulta especialmente significativa considerando que actualmente tiene casi 90 años y ha sido un referente para muchos de los actores del actual elenco.

Aunque la serie se centra en personajes de mediana edad, también incluye en su reparto a actores más jóvenes como Erika Henningsen, Max Garfin y Julia Lester, quienes representan a la generación siguiente y ofrecen un contrapunto interesante a las preocupaciones de los protagonistas.

Rankings y valoraciones: ¿Qué dice el público?

Desde su estreno, «Las cuatro estaciones» ha conseguido una sólida puntuación de 7,3/10 en IMDb basada en más de 5.500 valoraciones, situándola como una de las series mejor valoradas de Netflix en lo que va de 2025.

Los críticos han sido generalmente positivos, aunque con algunos matices. Mientras algunos la califican como «una imperdible comedia que celebra el poder sanador de la amistad», otros la consideran «amable» pero también «anodina», reconociendo su capacidad para entretener sin necesariamente aportar nada revolucionario al género.

En cuanto a los elementos mejor valorados por la audiencia:

La química entre el reparto, especialmente entre Tina Fey y Steve Carell, dos veteranos de la comedia que demuestran su talento tanto en los momentos humorísticos como en los más dramáticos. Los diálogos inteligentes y el equilibrio entre comedia y drama. Los escenarios y localizaciones, que funcionan casi como un personaje más de la historia.

Un formato clásico con sensibilidad contemporánea

«Las cuatro estaciones» destaca por su apuesta por un formato narrativo clásico, evitando los trucos habituales de muchas series actuales. Como señala la crítica de La Nación: «En una época que demasiadas series utilizan el recurso de comenzar con un gancho de gran impacto para luego construir el relato a través de flashbacks explicativos, esta ficción prefiere evitar trucos narrativos y se concentra en contar una trama de modo clásico y elegante».

Esta decisión de apostar por la sencillez narrativa, confiando en la fuerza de los personajes y las situaciones, resulta refrescante en el panorama actual y conecta con un público que agradece las historias bien contadas sin necesidad de artificios.

La serie ha sido descrita como «el equivalente en serie de tomarse una taza de té caliente en un día frío y nublado», una metáfora que captura perfectamente su tono reconfortante y su capacidad para ofrecer entretenimiento de calidad sin pretensiones.

Más allá del entretenimiento

Aunque «Las cuatro estaciones» se presenta principalmente como una comedia, no rehúye temas más profundos como el perdón, la reconciliación y la búsqueda de la felicidad en la segunda mitad de la vida. La serie propone estas virtudes «como las mejores estrategias para alcanzar la felicidad tan buscada», un mensaje que resuena especialmente en tiempos donde las relaciones personales parecen cada vez más frágiles y efímeras.

En definitiva, Netflix ha encontrado en esta producción un equilibrio perfecto entre entretenimiento ligero y reflexión madura, demostrando que las historias sobre personas de mediana edad pueden ser tan atractivas y comerciales como las protagonizadas por personajes más jóvenes. «Las cuatro estaciones» nos recuerda que la amistad, con todas sus complejidades y contradicciones, sigue siendo uno de los pilares fundamentales de la existencia humana, especialmente cuando el paso del tiempo y las circunstancias de la vida ponen a prueba nuestros vínculos más queridos.