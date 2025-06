Ana Rosa trolea a Pedro Sánchez por su esperpento dominical: «Quedan inauguradas las ruedas de prensa fantasma»

El momento no se le pasó por alto a nadie.

La rueda de prensa sin periodistas, con una sala de prensa del Palacio de La Moncloa completamente vacía, fue la comidilla de los medios de comunicación.

Pedro Sánchez decidió comparecer más solo que la una en la tarde del 22 de junio de 2025 para hablar del supuesto acuerdo al que había llegado con la OTAN en materia de defensa para aportar un 2,1% del PIB.

El problema es que el presidente del Gobierno quiso hacer ver que estaba rodeado de medios de comunicación cuando la verdad es que estaban todos los sillones vacíos y ni rastro de un solo periodista en la sala.

Ana Rosa Quintana, en su editorial de este 23 de junio de 2025 en ‘El Programa de Ana Rosa‘, se mofó del esperpento presidencial:

Quedan inauguradas las ruedas de prensa fantasma. Ayer vimos la imagen del aislamiento. Una rueda de prensa sin prensa. El presidente se presentó en la sala atiborrada de soledad. A Sánchez se le ha acabado la magia. Nadie por aquí, nadie por allá. El presidente se dirigía a unos medios ausentes en la sala. Tan solo estaba presente su secretario de comunicación como si fuera el niño del sexto sentido viendo a alguien que no sabe que está en este mundo.

E incluso puso en tela de juicio sus argumentos expuestos en esa sala de prensa donde se respiraba orfandad:

Tras vaciar su agenda, Sánchez veía en su cabeza una sala de prensa llena de periodistas aplaudiendo que la OTAN nos permita no llegar al 5% de gasto en defensa. Nosotros también celebramos que no se vea comprometido el estado del bienestar, pero no nos encaja con su discurso. Sánchez dijo que la riqueza de las familias está en la vida de los niños. Que hay máximos históricos. Que los hogares están ganando poder adquisitivo. Y que España es la mejor economía del mundo. Una economía en la que la corrupción va como un cohete.