Esparza desmonta con Rojo todas las leyendas negras sobre España: “Tienen motivos históricos e ideológicos»

José Javier Esparza Torres (Valencia, 9 de mayo de 1963) es periodista, escritor y divulgador histórico. Ha trabajado para Intereconomía -donde presentó el Gato al agua-, ABC, en la COPE, Ya, o el Grupo Correo.

Se ha dedicado a difundir los hechos históricos que contradicen las leyendas negras sobre España que se impulsan por diversos motivos.

Ahora protagoniza Tiempo de hablar, el programa de entrevistas de Alfonso Rojo, para presentar su nueva publicación, La gran aventura del Reino de Asturias, una novela gráfica ilustrada por Gol y basada en su libro del mismo título:

“El libro es una novela gráfica basada en un libro mío”

“En España en los últimos años ha habido una revolución cultural silenciosa”

“En las librerías se encuentran obras que hablan de la historia española en positivo”

“La realidad de la reconquista es mejor, la gente tuvo una participación importante. No fue solo cosa de reyes”

“La historia del Al-Ándalus se nos ha contado muy mal”

“El rechazo a lo español tiene motivos históricos e ideológicos”

“La deriva antihispánica de la izquierda española”

“En España hay una serie de leyendas negras contra todo lo anterior: los Borbones las promovieron contra los Austrias”

“No se puede estar durante decenios diciendo que eres malo: España tiene un legado cultural extraordinario”

“Es mentira el atraso científico español: los avances están en los libros”

“Nos han enseñado que la España que dominó el mundo era atrasada y dominada por la Inquisión”

“La idea de ‘No te arrepientas’ es luchar contra la idea de que España es una idea atrasada y debe quedar atrás”

“España es una de las 5 grandes naciones que han construido la humanidad”

“La historia no es una leyenda rosa, hubo cosas malas y horribles pero eso hace que las cosas buenas no hayan sido algo del azar”

“Hay muchos influencers que se están dedicando a difundir y defender la historia”

“Isabel de Castilla es la mayor estadista de todos los tiempos”