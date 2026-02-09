Tremendo reventón que lleva un periodista de Ferreras tras el KO de la izquierda en Aragón

Enrique Monrosi es periodista de laSexta y uno de los hombres de Ferreras en Al Rojo Vivo, y desde este 9 de febrero también es un tremendo reventado.

Los resultados en Aragón han dejado a más de uno con el pie cambiado y el rictus constreñido. Debe ser el caso de Monrosi, que dice bobadas tales como:

«La ultraderecha franquista arrasa con la complicidad por omisión de todos».

Mucho arte el de Monrosi, y un cero para los podemitas y un tremendo azote en el culo a Pilar Alegría, a Pedro Sánchez y a los socialistas.

Este domingo 8 de febrero Vox logró duplicar sus escaños, pasando de 7 a 14, y alcanzando un 17,9% de los votos, su mejor marca autonómica hasta la fecha.

Por su parte, el PP liderado por Jorge Azcón ganó las elecciones con 26 escaños, aunque perdió dos y ahora se ve obligado a negociar con mayor premura con sus antiguos socios de Gobierno.

En Zaragoza, el PSOE sufrió una caída de seis puntos y más de 16.000 votos. Vox superó al PSOE en 205 municipios, incluyendo localidades como Teruel y Utebo. La formación de Chunta Aragonesista también experimentó un crecimiento significativo, logrando doblar su representación hasta seis escaños, su mejor resultado en dos décadas. Mientras tanto, IU-Sumar logró mantener uno y Podemos desapareció del mapa político. Pilar Alegría, consciente del descalabro, reconoció: «No es un buen resultado», añadiendo que «el PP está aún más atado a la ultraderecha». Estas declaraciones resonaron con fuerza en las redes sociales y tertulias, donde la izquierda recibió una lluvia de críticas.

En las tertulias televisivas, los analistas palanganeros como Monrosi, parte activa en Al Rojo Vivo, vivieron una jornada aciaga: así que intentan sacar fantasmas como el de «ultraderecha franquista avanzando» pero han terminado por ser unos tristes a los que nadie da crédito. La derecha en Aragón establece un nuevo pulso, acumula más del 52% del voto popular y a Monrosi se le ha atragantado el almuerzo.