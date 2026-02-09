  • ESP
VOZ TRIUNFA Y ESO LO LLEVAN FATAL LOS PROGRES DEL MICRO DE LASEXTA

Tremendo reventón que lleva un periodista de Ferreras tras el KO de la izquierda en Aragón

Tremendo reventón que lleva un periodista de Ferreras tras el KO de la izquierda en Aragón
Enrique Monrosi es periodista de laSexta y uno de los hombres de Ferreras en Al Rojo Vivo, y desde este 9 de febrero también es un tremendo reventado.

Los resultados en Aragón han dejado a más de uno con el pie cambiado y el rictus constreñido. Debe ser el caso de Monrosi, que dice bobadas tales como:

«La ultraderecha franquista arrasa con la complicidad por omisión de todos».

Mucho arte el de Monrosi, y un cero para los podemitas y un tremendo azote en el culo a Pilar Alegría, a Pedro Sánchez y a los socialistas.

Este domingo 8 de febrero Vox logró duplicar sus escaños, pasando de 7 a 14, y alcanzando un 17,9% de los votos, su mejor marca autonómica hasta la fecha.

Por su parte, el PP liderado por Jorge Azcón ganó las elecciones con 26 escaños, aunque perdió dos y ahora se ve obligado a negociar con mayor premura con sus antiguos socios de Gobierno.

En Zaragoza, el PSOE sufrió una caída de seis puntos y más de 16.000 votos. Vox superó al PSOE en 205 municipios, incluyendo localidades como Teruel y Utebo. La formación de Chunta Aragonesista también experimentó un crecimiento significativo, logrando doblar su representación hasta seis escaños, su mejor resultado en dos décadas. Mientras tanto, IU-Sumar logró mantener uno y Podemos desapareció del mapa político. Pilar Alegría, consciente del descalabro, reconoció: «No es un buen resultado», añadiendo que «el PP está aún más atado a la ultraderecha». Estas declaraciones resonaron con fuerza en las redes sociales y tertulias, donde la izquierda recibió una lluvia de críticas.

En las tertulias televisivas, los analistas palanganeros como Monrosi, parte activa en Al Rojo Vivo, vivieron una jornada aciaga: así que intentan sacar fantasmas como el de «ultraderecha franquista avanzando» pero han terminado por ser unos tristes a los que nadie da crédito. La derecha en Aragón establece un nuevo pulso, acumula más del 52% del voto popular y a Monrosi se le ha atragantado el almuerzo.

