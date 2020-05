Espinosa de los Monteros liquida los restos de Xabier Fortes: «TVE la pagamos todos pero favorece a unos frente a otros»

Xabier Fortes sigue siendo noticia, muy a su pesar.

El periodista gallego copó varios titulares este lunes 18 de mayo de 2020 tras conocerse su cese como director y presentador de ‘Los Desayunos’. Rosa María Mateo, administradora única cada día menos provisional, y Enric Hernández, ‘superdirector’ de Informativos y quizás algo más, ya que algunos le ven como una especie de comisario político monclovita, ejecutaron los deseos de Moncloa.

Un día después, ‘El Lechero’ sigue siendo noticia. Básicamente, por sus enfrentamientos continuados con representantes de la oposición política a Pedro Sánchez, que ha hecho huir en masa a una parte de la audiencia disgustada con el tono y sobre todo, las formas. No es baladí que toda la oposición, desde Ciudadanos hasta VOX, pasando por el PP, critiquen al aún presentador de ‘Los Desayunos’.

Continuando con la senda de su compañera de partido Macarena Olona, este 19 de mayo de 2020 ha sido Iván Espinosa de los Monteros (VOX) quién se ha batido en duelo con Fortes en torno a la sempiterna cuestión del posicionamiento político de TVE. En esta ocasión, las hostilidades se destaparon cuando el periodista de la pública quiso sacar la cara por el Gobierno que le ha bajado el pulgar de manera inesperada:

Fortes: Acaba de calificar al Gobierno como totalitario, es decir propio de una dictadura

Espinosa de los Monteros: Yo no he hablado de dictadura, he hablado de gobierno totalitario porque tiene un control total sobre la esfera de lo público. Controla el Ejecutivo, como es natural, controla el legislativo, que ha dejado de ser un poder independiente, y controla el Judicial a través de la Fiscalía Judicial. Y controla los medios de comunicación, como esta casa en la que hablamos hoy de manera directa, y otros de manera indirecta como los medios privados. Asi que sí es un poder totalitario

Fortes: No voy a entrar en debates sobre TVE. Usted tiene todo el derecho a decir a decir que somos súbditos del Gobierno, y nosotros a decir que discrepamos sobre esa cuestión y que somos periodistas que nos equivocamos y acertamos y que entrevistamos a políticos en liberad

Espinosa de los Monteros: Desde el momento en que la televisión pública está en manos de una administradora provisional y que no hay Consejo de Administración y tiene el poder de decidir de arriba a abajo lo que se dice yo no puedo estar contento con una televisión que pagamos todos pero que favorece a unos frente a otros y se lo tengo que decir

Fortes: Es su opinión. Acaba de decir que esta televisión la pagamos todos, pero también nosotros pagamos a todos los políticos para que hagan política con mayúsculas.