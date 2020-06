Marlaska envía a una unidad de élite de la Guardia Civil para proteger el casoplón de Pablo Iglesias e Irene Montero

Ni cacerolas ni banderas de España que perturben el sueño de los marqueses chavistas de Galapagar.

Interior ha enviado a los especialistas de la Guardia Civil en «control de masas» para restar fuerza a las protestas. ¡Qué piel fina tiene los pijoprogres que venían a acabar con la casta!

A la docena de agentes de seguridad ciudadana que diariamente vigilan la propiedad de los dirigentes de Unidas Podemos, se suman estos efectivos que pertenecen los Grupos de Reserva y Seguridad (GRS) y están especializados en las graves alteraciones del orden público, según informa El Mundo.

Los GRS son unidades al servicio de la Agrupación y Reserva y Seguridad de la Guardia Civil. Esta sección «de élite» de la Guardia Civil está destinada a garantizar el orden público en conflictos especialmente delicados. Pueden colaborar en casos de alto riesgo, catástrofes y misiones internacionales.

«No entendemos que no se deje circular por la calle», apuntan algunos de los guardias que piden que no se les identifique por motivos de seguridad. «No sacan ahora de paseo, cuando no hacemos absolutamente nada aquí. Pero cuando estamos en Barcelona y se lía nos dejan acuartelados», afirma otro de los agentes.

AGENTES DEL CNI

El blindaje de la casa de Iglesias se produce cuando VOX ha exigido al Gobierno conocer los detalles sobre la misión que llevan a cabo miembros del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) en torno a las protestas que se registran a diario junto a la casa del vicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias.

Hay que recordar que el Gobierno se niega a facilitar los informes en los que se ha basado el Ministerio de Interior para coartar el derecho a la libre circulación, al impedir el acceso a la vía pública frente al domicilio del vicepresidente Iglesias.

Marlaska también intenta desactivar las caceroladas obligando a la Guardia Civil a imponer multas de 600 euros a los manifestantes.

Los agentes del Instituto armado han impuesto estas sanciones en aplicación de la Ley Orgánica 4/2015 de Protección de Seguridad Ciudadana, la denostada «Ley mordaza» que tanto el PSOE como Podemos prometían derogar en su programa electoral. Ahora sí les gusta la «Ley mordaza».