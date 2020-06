Entrevista a la diputada Gádor Joya (VOX): «Me da gracia que a Iglesias ahora le preocupen los ancianos cuando él apoyaba la eutanasia»

En torno a 20.000 personas mayores usuarias de residencias de ancianos públicas, concertadas y privadas de toda España han fallecido durante el estado de alarma declarado por la pandemia del coronavirus, aunque el Gobierno todavía no ha publicado las cifras oficiales reclamadas a las comunidades autónomas.

Según el último recuento realizado por Europa Press, al menos 18.334 personas han fallecido en estos centros en el marco de la pandemia.

La Comunidad de Madrid sería la región española más afectada, donde han fallecido 5.981 personas de residencias sociosanitarias; seguida de Cataluña, con 4.085 fallecidos; y de Castilla y León, con 2.591. En el lado opuesto, Canarias sigue siendo la comunidad con menor número de muertes, con 19 fallecidos.

En conversación con ‘El Quilombo’ de Periodista Digital, la médico y diputada de VOX, Gádor Joya, afirma que «haber llevado a la situación inhumana y extrema a los geriatras sin medios de protección ni pruebas diagnósticas donde los enfermos han enfrentado situación irreversible ha sido en parte por el virus y en parte por los responsables políticos que no previeron la pandemia».

«En el culebrón de los borradores, hubo un documento que fue firmado por el firmado por Carlos Mur, que en marzo era director de Coordinación Socio-Sanitaria de la Comunidad de Madrid [y que fue destituido en mayo] y que lo distribuyó por las residencias. Parece ser que ese documento no fue consensuado por el consejero y por la presidenta. Por lo tanto, si no se conocía que actuó por su cuenta, podía haber habido una asunción de responsabilidades y por tanto la presidente le cesa y lo hubiéramos compredido todos. Pero no ocurrió esto sino que Ayuso tuiteó que encantada sigue contando con Mur a pesar de haber sido cesado. Es decir, que Ayuso asumió ese error y fue un error por su parte»

«Soy médico y sabemos que hay casos en los que no está indicado el traslado de ciertos enfermos a un hospital. Los médicos no utilizan criterios absolutos para la derivación de los enfermos porque eso es inaceptable desde el punto de vista ético»

«Los protocolos son documentos orientativos y siempre deben basarse en la buena práctica médica. No hay que seguirlos a ciegas ni pueden venir de un estamento. Tienen que respetar la lex artis, [el conjunto de prácticas médicas aceptadas generalmente como adecuadas para tratar a los enfermos en la actualidad].

«El consejero Alberto Reyero (Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid) dijo hace semanas que tuvo miedo a la opinión pública y por eso no actuó antes».

«Me da gracia que ahora a Iglesias le preocupen las residencias cuando a él apoyaba la eutanasia y decía que le molestaba que los abuelos votasen al PP»