Pablo Iglesias edita una guía para lavarle el cerebro a los niños sobre los muertos por coronavirus

«Se ha perdido la naturalidad de la muerte». Así reza una guía elaborada para explicarles a los niños qué es el duelo y qué es la muerte.

Y tiene tela porque la elabora precisamente un Gobierno que se encarga de negar la muerte ocultando el número de fallecidos por coronavirus.

La Vicepresidencia de Derechos Sociales y Agenda 2030, dirigida por Pablo Iglesias, ha elaborado junto al Ministerio de Educación de Isabel Celaá y el Alto Comisionado para la lucha contra la pobreza infantil, una guía para el desarrollo de programas de ocio educativo este verano en la que se plantea hablar de la «muerte» con «naturalidad» a los niños desfavorecidos, según desvela OKdiario.

A ellos van destinadas estas actividades, que se realizarán fundamentalmente en centros escolares, con sus comedores abiertos, dentro del Progama Veca.

La guía, titulada Los retos de la infancia en un verano excepcional, contiene una orientación sobre «cómo afrontar la situaciones de duelo». Según el Gobierno, la «crisis sanitaria por el Covid-19» ha puesto de manifiesto la necesidad de que las actuaciones orientadas al apoyo del desarrollo cognitivo y social de la infancia y la adolescencia «deben adaptarse a la nueva normalidad». VER PDF

«Hablar de la muerte con los NNA no es fácil. Ocultar el dolor y la muerte es algo que los adultos hacen para proteger a los niños y niñas de la pena que genera y del propio dolor. De ese modo, restamos naturalidad a una realidad que nos acompaña desde el momento en que nacemos. Consideramos a los adolescentes como adultos, damos por hecho que lo saben todo y no les tenemos en cuenta a la hora de hablar de la muerte cuando esta se produce. Evitamos responder a sus preguntas y dar explicaciones, consideramos que lo saben todo y no las necesitan».

A modo de resumen podríamos decir que:

• Se ha perdido la naturalidad de la muerte y saber lo que implicaba.

• Consideramos la muerte como un tabú del que es preferible no hablar.

• El instinto de protección nos lleva a alejar la muerte de los niños para protegerles del dolor y de nuestra propia angustia.

No queremos ni pensar qué pasará cuando un niño pregunte por los 13.000 muertos que este Gobierno «no puede ubicar».