Irene Montero huye cuando una periodista le pregunta si secuestrar la tarjeta de Dina fue machista: «No, no lo creo»

Una reportera de ‘Todo es mentira’ tuvo que perseguir a la carrera durante varios ministros a la ministra de Igualdad, Irene Montero, para preguntarle si creía que el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias había sido un machista por retener la tarjeta de Dina Bousselham.

Recordemos las declaraciones del líder de Podemos en Radio Nacional de España en las que afirmó que, cuando le dieron una copia con el contenido de la tarjeta del móvil de Dina Bousselham, no compartió esa información con ella “para no someterla a más presión”.

″¿Cree que fueron machistas las declaraciones de Pablo Iglesias? ¿Cree que estuvieron desafortunadas?”, ha querido saber la periodista del programa de Cuatro.

Montero tuvo que pararse de mala gana y en un tono áspero y a regañadientes respondió:

“No. No solamente no lo creo sino que me parece, cuanto menos curioso, que en nuestro país se sepa que ha habido, y ha quedado acreditado en el Congreso, que ha habido unas cloacas del estado que tienen una vertiente mediática, parapolicial y política, que ha habido un partido político que desde el Gobierno ha tratado de fabricar y ha fabricado pruebas falsas para atacar a sus adversarios políticos, en concreto a Pablo Iglesias, y que la pregunta sea esa. Me parece cuanto menos curioso para valorar la calidad de nuestra democracia. Pero en todo caso no, no lo creo”