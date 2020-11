La afición del Atlético ruge contra Maestre y Koke le bloquea por tildar al club de fascista y neonazi

Antonio Maestre sigue empeñado en ser noticia. Este fin de semana ha conseguido echarse encima a casi toda la afición del Atlético de Madrid por tildar al club y a su masa social de la peor escoria posible posible. El futbolista ‘Koke’ Resurrección lo ha bloquedo.

Maestre provocó a los rojiblancos a costa de un artículo en el digital de Escolar, eldiario.es, donde, a cuenta de la muerte de Maradona, se descargaba a gusto con el argumento de «el fútbol como coartada».

El colaborador de laSexta armaba un texto bajo el prisma de que «obviar que (Maradona) representa unos valores despreciables son fruto de la capacidad que tiene el fútbol para evadir nuestra responsabilidad».

Y para ser más papista que el Papa, y no ser acusado de no predicar con el ejemplo, ponía por delante su propio caso y por qué se había desencantado del supuesto club de sus amores, el Atlético de Madrid.

Agárrense que vienen curvas. Para contorsionismo mental, el de Maestre, que dice lo siguiente:

Autoengañarse de manera constante es algo propio de un aficionado del Atlético que es además antifascista y de izquierdas, durante un tiempo tenía una respuesta que me hacía tolerable esa disonancia hasta que empecé a desengancharme de la pasión por el club. Porque es posible desengancharse del amor a un equipo.

Si hablamos de autojustificación, fútbol, valores y marxismo no hay nada mejor que la explicación que daba como aficionado para defender el catenaccio de Simeone en los primeros años como entrenador en el Atlético de Madrid. Quienes me conocen me censuraban que fuera aficionado del Atlético de Madrid, porque es cierto que poco puedes hacer cuando esa emoción prende de ti en la infancia, pero sí revertirlo. Su origen fascista, sus ultras neonazis y un club nada implicado con el tejido social de los barrios me separaban cada vez más del club en el presente aunque seguía latiendo el cariño por ese recuerdo impregnado. Encontré un texto que me sirvió un par de años y que vale como epitafio moral de la utilización del fútbol como justificación para obviar los valores que defendemos en pos de la emoción futbolera.

Había estado usando un mensaje tan nefasto, machista, miserable y despreciable solo para poder autojustificar mi amor por un club que era la antítesis de todo aquello en que creía. De todo se aprende, igual que el fútbol es un deporte hermoso con historias de resistencia heroicas lo es también de comportamientos abyectos que hay que censurar y condenar.