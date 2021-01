María Teresa Campos confiesa a Isabel Gemio su antipatía por Podemos y reafirma el papel de la Corona

La popular y veterana María Teresa Campos ha ‘reaparecido’ con Isabel Gemio en una entrevista donde la presentadora ha declarado su desafección por Podemos, aunque sin nombrarles.

La que fuera estrella de Telecinco ha sido preguntada por Gemio por una gran variedad de temas, y el aspecto político ha estado muy presente.

Campos, que ha hecho un alegato a favor de la moderación declarando que España ha funcionado «con un centro izquierda y un centro derecha«, le ha reconocido a su interlocutora que hay una izquierda «con la que no está».

“Este ha sido un país de centro izquierda y de centro derecha. Entonces nos ha ido bien. En cuanto resulta que no se puede ir solo a gobernar porque te tienes que unir con quien te quiera apoyar porque los otros no te quieren apoyar… Entonces se mete una parte de la izquierda con la que yo no estoy”

Como la Campos no aludía directamente a Unidas Podemos, Isabel Gemio le ha invitado a referirse directamente a la formación de Pablo Iglesias.

“Podemos decir lo que tú quieras, pero eso lo has dicho tú”, ha respondido de forma tajante Campos.

La monarquía

En la entrevista, publicada en el canal de Youtube de Gemio que llevan por nombre ‘Charlas con Alma’, la Campos también se moja respecto al papel de la monarquía en España y los problemas del emérito, Juan Carlos I.

Yo no estoy contra la monarquía porque con la monarquía llegó la democracia. Pero me parece terrible que don Juan Carlos haya hundido su propia imagen y todo el recuerdo que los españoles, los de hoy y los de mañana, hubieran tenido de él.

Fiel a su estilo, Campos también acribilla a Gemio por tirar de la Wikipedia para armar las preguntas: «Tú ya con la Wikipedia no te has tenido que preparar la entrevista», le espeta. «Es que va a ser larga», se justifica la presentadora.

En 2017 ya confesaba en TV su decepción por los ‘morados’

No es la primera vez que la comunicadora habla de Podemos.

En 2017 habló de la formación política junto a otro ‘progre’ caviar como Jorge Javier.

En aquel entonces publicábamos que estos todavía no se habían enterado de que se iban a quedar sin pisos, joyas y lujos en un periquete, pero como lo que se lleva en España es ir de ‘progre caviar’, aunque se ganan millones en televisión, se apuntan a un bombardeo. El caso es quedar bien con la ‘gente’.

En aquella época, el Rey de la Telebasura decía lo siguiente: «Vi el documental de Fernando León de Aranoa y a mí la irrupción de Podemos me gustó, estaba muy de acuerdo e introducía esperanza, optimismo… Me gusto verlo, pero descubrí que no están preparados para gobernar».

A su lado, María Teresa Campos apostillaba: «Hay cosas que tienen su timing. Una fuerza que se ha consolidado en dos años de abajo arriba eso es lo más democrático que hay. Otra cosa es la prisa».

«Son profesores y saben más de política que los demás, pero han cometido el mismo error que los políticos a los que tanto han criticado», decía Jorge Javier al tiempo que admitía ser «errejonista«. «Yo también», reconocía la malagueña