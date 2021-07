Óscar Puente (PSOE) insulta a Toni Cantó: «Es un mierda y un memo; va a cobrar por rascarse los huevos»

El sectario alcalde de Valladolid, el socialista Óscar Puente, ha desbarrado en la red social Twitter al opinar sobre el fichaje de Toni Cantó.

«Es un mierda y un memo», ha tuiteado el del PSOE, íntimo de Pedro Sánchez, «va a cobrar 75.000 euros por rascarse los huevos a dos manos», añadió, en referencia a su incorporación a un nuevo puesto creado por Isabel Díaz Ayuso como director de la Oficina del Español.

Como queda comprobado con afirmaciones tan censurables, la izquierda sigue sin digerir la derrota electoral del 4 de mayo, que confirmó la reelección de la ‘popular’ al frente de la CAM.

Puente ha explicado que estas declaraciones no son «ningún calentón», por lo que no se «corta» y reitera el descalificativo. «Efectivamente, es un mierda, no me corto ni medio pelo a la hora de decirlo. Y es un mierda que va a vivir a costa de los españoles», decía.

Toni Cantó es simplemente un mierda que no te llega a la suela del zapato. Si tuviese un gramito de vergüenza y de decencia se habría ido ya a trabajar de lo suyo. Pero prefiere seguir comiendo la sopa boba que es a lo que se ha dedicado en política, además de a emponzoñar. https://t.co/L2528y062L — Oscar Puente (@oscar_puente_) July 1, 2021

Un respeto para los payasos. Ya le gustaría a ese memo. — Oscar Puente (@oscar_puente_) July 1, 2021

Ayuso sopapea a la izquierda por acusarla de derrochar con la oficina de Cantó: «¿Y los 23 ministerios y el Falcon de Sánchez?»

En la jornada del 30 de junio de 2021 la tropa político-mediática socialcomunista se puso como una hidra ante la noticia de que Toni Cantó iba a ser el responsable de la recién creada Oficina del Español por parte de la Comunidad de Madrid.

Obviamente, todo era acusar a Isabel Díaz Ayuso de derrochar a manos llenas el dinero de todos los madrileños para poderle dar un «chiringuito» al que fuera líder en Valencia de Ciudadanos y fichaje de campanillas para el Partido Popular en Madrid.

La dirigente de la Puerta del Sol, ante los ataques de la izquierda, dejó bien claro que uno de sus preceptos en esta legislatura de dos años es, por encima de todo, la austeridad y lo demuestra con la reducción de las consejerías de su Ejecutivo.

De 13 departamentos, Ayuso pasa a contar solo con 9, amén de otra serie de recortes y cierres de organismos públicos.

Veo a la izquierda de los 23 ministerios, de las embajadas independentistas, los precios de la luz históricos o el Falcon, escandalizarse por una oficina en fomento de la industria y el potencial económico y cultural del ESPAÑOL, en un gobierno que pasa de 13 a 9 consejerías. — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) June 30, 2021

En cambio, a la presidenta madrileña le resulta paradójico que la izquierda se escandalice con una simple oficina para Toni Cantó y, en cambio, ahueque el ala a la hora de criticar lo que sí es un despilfarro de órdago a la grande con 23 ministerios, los aviones de Pedro Sánchez o el tarifazo eléctrico que han sufrido en junio de 2021 los consumidores españoles:

En la mañana de este 1 de julio de 2021, añadía que: «Sería un chiringuito si lo hubiera creado para él. Si creo un puesto para un político que pertenece al mundo de la cultura no parece que sea tan descabellado. Que se mire con tanta lupa lo celebro».