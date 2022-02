Frank Cuesta abandona la ‘jungla progre’: “Soy de izquierdas, pero ahora voy a votar a VOX”

Fran Cuesta decidió salir de la ‘jungla progre’ y cambiar su intención de voto.

Tras dejar la televisión en 2020 y estar volcado en su proyecto de santuario de animales, el presentador confesó al youtuber Roma Gallardo cómo está de desencantado con toda la izquierda española.

“He sido de izquierdas toda mi vida”, comenzaba reconociendo Cuesta. Sin embargo, no tardó en desvelar que todo ha cambiado y que ahora se ha sumado a los millones de españoles que votan por el partido de Santiago Abascal.

“Yo voté al Partido Socialista, yo soy de toda la puta vida socialista, yo soy de toda la puta vida de izquierdas, yo ahora voy a votar a VOX, seguramente, ¿porque a quién cojones voto? ¿A los mentirosos mafiosos del PP? ¿A los de Ciudadanos para tirarlo? ¿A los del PSOE para que me mientan? ¿A los otros, no sé, para que me hagan follarme un ‘muñeque’? ¿A quién? Pues supongo que a VOX para que ponga orden durante seis meses, un año o tres años y que ponga un poco de orden, hija”.