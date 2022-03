Los crímenes en democracia. Los mandos hacían de médicos y diagnosticaban. Comisión de la Verdad.

Nos derrotaron, nunca nos rendimos. Seguimos en pie de guerra, por la democracia y los valores constitucionales, porque tenemos la fuerza de la razón y no la razón de la fuerza.

Puede parecer una película con nodo incluido, no lo era ni lo fue. Años noventa, los Guardias Civiles pertenecientes al movimiento democrático, denunciaban la corrupción generalizada y pedían derechos constitucionales, especialmente el derecho de asociación. Esto destapó la ira de los políticos especialmente de los ministros Serra y Corcuera, con el beneplácito del presidente González, los cuales dieron inicio a la delictual operación columna con el objeto de eliminar cualquier actividad de los guardias civiles destinada a que la opinión pública supiera, a qué se dedicaban nuestros responsables públicos, que no era a servir, sino, a servirse. La historia la tenemos hoy escrita, y simplemente hacemos referencia a un párrafo del libro reciente el Jefe de los Espías diario del general Manglano, –pág. 314 ss–que dice: “ Y también le daba dinero a los jueces”, –cuyos nombres y apellidos señala con claridad—y que nosotros no reproducimos porque sentimos tristeza supina porque hemos vivido la indignidad de resoluciones que sólo se podían leer tapando la nariz, y la inejecución de otras, que sólo en un estado putrefacto podían dejarse sin ejecutar y de las que hablamos más abajo.

No podemos olvidarnos como lo relataba uno de los compañeros, llorando amargamente, que pedía seguridad social para él y para sus hijos, sacado del cuartel encamisado porque el mando diagnosticó padecimiento mental, fue internado en el psiquiátrico sin informe facultativo, sin conocimiento de sus familiares y medicado por la fuerza, hasta que de rodillas le pidió al cura que intercediera por él porque ya su cuerpo no aguantaba más –aún vivo, y que jura guerra sin cuartel–. En este caso Dios lo escuchó, y pudo salir vivo del centro psiquiátrico, comunicar con su familia y retirado con deshonor y abandonado. No crean que esto sucedió en Rusia, sucedió en la España Democrática donde todo político se dedicaba a lo suyo y lo suyo era hacer de España su cortijo privado y servirse de la cosa pública sin rubor ni dignidad, y menos con vergüenza que nunca la han tenido ni la tienen. Esto sucedió con infinidad de compañeros en toda nuestra geografía nacional. Operación Delictual Columna organizada por el estado

Europa condenó a España y a la Guardia Civil, sentencia año 2001, 69966-01, TEDH, resoluciones de obligado cumplimiento, sin que hasta el día de hoy se hayan ejecutado y todo siguen igual en un estado de deshecho, gobierno tras gobierno sigue homologando la corrupción y la indecencia. El ministro Marlaska dio un paso al frente pero sólo se quedó en un brindis al sol los compañeros expulsados siguen igual, padeciendo la carencia de justicia y de democracia, y estamos hablando de un Juez. Dios nos libre de sus resoluciones, siendo ministro sigue mirando para otro lado. El tribuna Constitucional condenó a la Guardia Civil sentencia RA 871, año 1993, caso Cabo Rosa UDGC. Si antes mencionamos al TEDH, ahora las resoluciones del tribunal de mayor rango en España, las sentencias sólo se cumplen para los asesinos de ETA, todos en la calle y homenajeados. No para los Guardias Civiles, condenados sin juicio por solicitar un derecho básico como el de asociación. Menuda democracia y menudo país. Lean las sentencias son contundentes, el TEDH, condena a España y a la Guardia Civil por detenciones ilegales, y por aplicar régimen disciplinario ilegal. Lean con documentos públicos y sentencias emitidas en nombre del Rey de España. Sentencias firmes del TC y del TEDH sin ejecutar

Para Terminar, colocamos una foto vieja que da fe de una circular publicada en el Diario 16 de fecha diez de octubre del año 1991, donde el presidente del Tribunal Especial Psiquiátrico, Coronel Lecumberri, denuncia el envío de personal de agentes de la guardia civil sin información clínica de origen militar ni civil, denuncia confidencial remitida a la DGGC. Una muestra clara y contundente del ingreso sistemático de los Guardias Civiles Democráticos en los centros psiquiátricos por el simple hecho de solicitar un derecho fundamental y constitucional como era y es el derecho de asociación. Un Gulap, en la España supuestamente democrática con los tres poderes del estado en fase terminal.

Para finalizar Ya, todo lo que relatamos está escrito en los expedientes de los centros psiquiátricos, todo lo relatado figura en la Operación delictual Columna, todo debe conducir a una comisión de la verdad para que la sociedad aprenda y los responsables sean puestos a juicio de la opinión pública, no estamos en Rusia, nuestra democracia no debe permitir que estas situaciones queden en la oscuridad, se debe exigir luz y transparencia, para terminar con los corruptos y dar brillo de una vez por todas a la verdad, volver sobre el pasado y corregir especialmente lo mal hecho, especialmente readmitiendo a los compañeros expulsados que con honor y fidelidad a los principios democráticos de nuestro estado de derecho se posicionaron al lado de la transparencia de la verdad y de la justicia. El Ministro y Juez Marlaska debe de terminar ya su trabajo haciendo justicia real e inmediata.