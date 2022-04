La foto de Moncloa que tumba el gran bulo de Adriana Lastra sobre la reunión de Núñez Feijóo y Pedro Sánchez

Adriana Lastra intentó desacreditar a Alberto Núñez Feijóo difundiendo un bulo tan infantil que se desmoronaba desde la propia web de Moncloa.

A la vicesecretaria general del PSOE no le gustó nada que el líder del PP fuera contundente sobre el fracaso de su encuentro con Pedro Sánchez: “No tengo ninguna buena noticia. Ni para la economía familiar, ni para los trabajadores, las rentas medias y bajas y las empresas”.

¿El motivo? Feijóo se topó con un Sánchez que no ha querido escuchar siquiera su propuesta para bajar los impuestos, en concreto el IRPF a las familias, para aliviar la fuerte subida de los precios.

El único interés del presidente del Gobierno era forzar el apoyo del PP al Real Decreto Ley de medidas económicas. Es decir, al plan económico del Gobierno para enfrentar las consecuencias de la crisis de Ucrania.

Sin embargo, el ‘popular’ dejó claro que eso no ocurrirá debido al tono autoritario con el que trabaja el PSOE-Podemos: “busca convalidarlo y no negociarlo”. Por lo que aprovechó para lanzar una advertencia del riesgo democrático que existe en España: “Si seguimos así el Parlamento se va a quedar sólo para las preguntas de control al Gobierno”.

Ante las duras críticas al líder del PSOE, Lastra salió en su defensa difundiendo mentiras:

“Pues ponte a trabajar, que no has llevado ni un papel, y no has respondido a ninguna de las propuestas que te han hecho».