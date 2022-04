Alfonso Rojo: “Sánchez recibió a Feijóo con urgencia, porque todavía cree que le puede engañar”

No creo que Núñez Feijóo, que tiene ya 60 años y ha conseguido cuatro mayorías absolutas consecutivas en Galicia, necesite muchos consejos, y no seré yo, un simple periodista, quien se los dé, pero voy a dejar patente lo que me gustaría que hiciera.

No se si han reparado en que Pedrojota Ramírez, el que se asomaba al balcón con Aznar, hablaba todos los días con Zapatero y anda dándole abrazos a Sánchez, abre hoy a toda página su online proclamando que empresarios de distintos sectores piden pactos a Sánchez y Feijóo.

Pues serán empresarios de esos de la CEOE, que aplaudían el indulto a los golpistas catalanes y andan dando lametazos al Gobierno a ver si pillan fondos europeos, porque los pequeños, que somos el 90% de quienes crean riqueza y empleo en España, lo que deseamos es que la oposición se mueva para sacar de La Moncloa cuanto antes al socio de los chavistas de Podemos.

Es llamativo que Sánchez, que no encontraba hueco ni para descolgarle el teléfono a Casado, haya tenido tanta urgencia en encontrarse con Feijóo.

Y semejante prisa solo puede deberse a que el socialista anda acongojado por la inflación y los males de la economía o que crea que engañará al popular. O ambas cosas a la vez.

Del encuentro en La Moncloa, ha aflorado que Feijóo exige a Sánchez un recorte del IRPF, como condición previa a un pacto sobre el Poder Judicial o lo que sea y a mí me parece bien que se presione para que nos bajen los impuestos, pero no es bastante.

La inflación, el bajo crecimiento, el desorbitado gasto público, el empobrecimiento de la clase media, el paro… son cruciales y van a determinar el voto en próximas elecciones, pero hace falta más. Mucho más.

Rajoy, obsesionado por la economía, ni siquiera derogó la sectaria Ley de Memoria Histórica, cuyo objetivo era y es resucitar la división entre españoles y ahora tenemos el espanto de unas leyes educativas para borricos y normas que reimplantan la censura ideológica y ponen en peligro hasta la libertad de prensa.

Aquí, con la bendición del Gobierno PSOE-Podemos, se sigue insultando a las víctimas del terrorismo, continúan las excarcelaciones de asesinos etarras, crece la limpieza etno-lingüista en Cataluña, florecen los chiringuitos progres, aumenta el número de violaciones y se incrementa el despilfarro oficial.

Y con ese panorama, parece más prioritario echar de La Moncloa al responsable de esas calamidades, que urdir apaños con él.

Y el culpable se apellida Sánchez y es el jefe de un partido infame llamado PSOE.