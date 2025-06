Pedro Sánchez se hace la víctima pero no cuela: sabía lo de Ábalos, Cerdán y Koldo

No tiene un pase.

El lamentable esperpento perpetrado el día de ayer por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al pronunciarse sobre el informe de la UCO que señala principalmente a Santos Cerdán no hay por donde cogerlo.

Desde la puesta en escena, al salir con un maquillaje terrible y exagerado, la cara de compungido para intentar dar lástima, hasta el discurso en el que pidió perdón hasta siete veces. Sin embargo, no pudo soltar las lágrimas de cocodrilo.

A Sánchez se le veía la mentira e hipocresía en la cara. Su actuación fue patética y la medida estrella para asumir responsabilidades fue todavía peor: una auditoría externa al PSOE. Como si la corrupción de su círculo íntimo estuviese reflejada en las cuentas de la formación o como si las mordidas que presuntamente cobraban Ábalos, Cerdán y Koldo las depositaban en las cuentas bancarias del partido.

El ‘1’ está convencido de que sus votantes son auténticos idiotas al afirmar que se enteró ese mismo día tanto del informe como de la actuación de quien era su mano derecha -y a quién nombró como sustituto de Ábalos y ratificó pese a las noticias e informaciones que ya le señalaban. Si de verdad fue así, entonces el idiota es él.

Pero es que además, la estrategia de achacar y limitar la responsabilidad de la corrupción a su partido y no a su Gobierno no se la traga nadie porque las licitaciones y el dinero público provenía de su Ejecutivo. De igual forma, el asunto no se limita solamente a Ábalos, Cerdán y Koldo: sus negocios necesitaban de colaboradores para asignar contratos a dedos y enchufar a sus ‘sobrinas’.

Sánchez es corrupto desde su origen: los mensajes sobre las primaras de 2014 lo dejan claro. Como también es cristalino que sabía de todos los chanchullos de su ‘banda del Peugeot’.

