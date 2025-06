Ana Rosa Quintana arrasa a toda la banda del Peugeot: «¡Son unos sinvergüenzas!»

Impecable e implacable.

Ana Rosa Quintana sacudió de lo lindo al Gobierno Sánchez después de estallar por los aires el ‘caso Santos Cerdán‘ con un informe de la UCO que es demoledor no solo con el ya exsecretario de Organización del PSOE, sino con toda la banda del Peugeot.

En su editorial en ‘El Programa de Ana Rosa’ (Telecinco), la periodista no se cortó y aseveró que todo el mandato de Sánchez al frente del PSOE ha sido todo un engaño y un robo:

Buenos días, vamos a decirlo en castellano antiguo. Son unos sinvergüenzas. Llevan robándonos 11 años mientras hablaban de bulos, de fango y de regeneración. 11 años de corrupción, cloacas, pucherazos, fontaneros, comisiones ilegales, prostitutas, cohecho, prevaricación y nepotismo. Un informe demoledor de la Guardia Civil al que el presidente da carpetazo con ‘todo esto no tiene nada que ver conmigo, pío, pío, que yo no he sido’.

Resulta que ir montado en un Peugeot recorriendo España con una organización criminal no tiene nada que ver con el presidente, como si Sánchez fuese el pasajero de un Blablacar con el que ha coincidido por casualidad con esos tres chorizos que le llevaron por casualidad hasta la Moncloa. Las consecuencias, de momento ninguna. Ni elecciones anticipadas ni dimisión. Tan sólo una auditoría externa. Como si en los libros de cuentas se reflejasen las mordidas como hacía Al Capone.