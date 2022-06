Las redes se mofan del cuento de una socialista andaluza para acusar de acoso sexual a un militante de VOX

La historia tiene visos de ser más falsa que un euro de madera.

Lo qué sí es cierto es que la tal Eusebia Jimeno, socialista de militancia, tiene que pasar urgentemente por la escuela o, como mínimo, visitar una librería y adquirir el diccionario de la RAE.

Y es que esta fan de Juan Espadas, el candidato del PSOE a la Junta de Andalucía para las elecciones del 19 de junio de 2022, no solo ha incendidado Twitter por su relato acusatorio contra un supuesto militante de VOX, acusándole además de haberle lanzado miradas impúdicas.

También ha provocado la hilaridad de los internautas al detectar una serie de pifias ortográficas que no tienen ni medio pase:

Hoy en el Mercadona cuando he ido a la caja un hombre me ha dicho «pasa delante de mi, preciosa». Lo he hecho, cual es mí sorpresa q me he jirado y me estaba mirando el culo. Indignada y violada con la mirada he tenido q cambiarme de caja. Llevaba una pulsera de VOX, ¿casualidad?

— Eusebia Jimeno PSOE🌹 (@EusebiaJimeno) May 30, 2022