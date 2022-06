Sánchez, sopapeado por alabar la represión marroquí que deja varias decenas de muertos en la valla de Melilla

O Pedro Sánchez no se entera o es que directamente es así.

Porque si mal estuvo que dijese que la situación del asalto a la valla de Melilla había quedado «bien resuelta» cuando aún no se conocían cifras oficiales de fallecidos, lo de ahora es aún peor.

No se sostiene ni por el forro que el presidente del Gobierno socialcomunista ensalce la represión de Marruecos contra quienes trataron de entrar por la fuerza en España.

El inquilino de La Moncloa dejaba una frase para el mármol:

Y tanto que ‘trabajaron’. De momento de los 18 muertos reconocidos inicialmente, ya hay 37 fallecidos. Y la cifra amenaza con hacerse mayor.

Las críticas no se hicieron esperar:

Hasta su socio de Gobierno, Unidas Podemos, no comparte la línea argumental de Sánchez en la que alaba el buen trabajo realizado por Marruecos.

Nada justifica este crimen. No podemos ser cómplices de la violencia de Marruecos contra personas inocentes que van en busca de una vida mejor.

¿Me está diciendo @sanchezcastejon que condición de mi democracia es asesinar a 45 personas que huían del hambre y la guerra? ¿Y que por lo mismo mandemos armas a Ucrania? ¿Y que mire para otro lado en Arabia Saudí? ¿Y que no se toquen las ganancias de los ricos? No. No es esto. pic.twitter.com/yhpha421mI

— Juan Carlos Monedero (@MonederoJC) June 25, 2022