‘Facuo’ carga contra el CM de Primor y le responden troleándole: «Tranquilo, lo pondremos a ver laSexta»

La cadena de perfumería Primor troleó magistralmente a ‘Facuo’.

Todo comenzó cuando la empresa compartió “por error” un ‘tuit’ que afirmaba:»¡Máxima difusión! Como sabréis, Twitter ha suspendiendo la cuenta de Dani, de Desokupa, gracias al asqueroso Facuo para que nadie vea el desalojo. Esto es una vergüenza, por Dios».

El mensaje generó una reacción en cadena y a la indignación de la extrema izquierda que no dudó en atacar a la firma a través de las redes sociales:

“¡Oye, que le he dado RT con la cuenta del curro! -¡No jodas! ¿Con la de Primor? ¡Borra, borra! -¿Y ahora cómo lo arreglo? ¡Que voy a quedar como un facha!”

Una ofensiva a la que se sumó el propio Rubén Sánchez: «Son un primor los de Perfumerías Primor».

Ante el revuelo, que incluso llevó a Primor al trending topic en España, llegó el primer mensaje de disculpa: «Estamos teniendo errores con un retuit que estamos intentando identificar de dónde proviene», alertaba, «hemos contactado con Twitter para que no dé una solución ya que desde nuestra cuenta no nos aparece».

Una disculpa que no fue suficiente para el secretario general de Facua, que dio un paso más allá en su ofensiva sin imaginar que acabaría trasquilado: «A la cuenta de Twitter de Primor le ha entrado un virus que no le deja pedir disculpas», contraatacó.

La respuesta no se hizo esperar: «Hola Rubén, lo primero pedirte perdón. Como sabes en toda familia hay una oveja negra, y a nuestro CM lo queremos mucho», alegó Primor, «podéis estar tranquilos, que seguirá con nosotros y estará todo el fin de semana viendo laSexta y El Intermedio , a este te digo yo que lo reconducimos»,

Al quedar totalmente en ridículo, ‘Facuo’ solo pudo responder: «Por lo visto, los de Primor todavía no se han cansado de dar vergüenza ajena».

Hola @RubenSanchezTW lo primero pedirte perdón. Como sabes en toda familia hay una oveja negra, y a nuestro CM lo queremos mucho. Podéis estar tranquilos que seguirá con nosotros y estará todo el fin de semana viendo @lasexta @El_Intermedio ,a este te digo yo que lo reconducimos — Perfumerías Primor (@pprimor) August 30, 2022

Tensión en Twitter

El diputado Pablo Cambronero está indagando en los pagos realizados por el Gobierno de Pedro Sánchez a Twitter.

“¿Ustedes no ven en su Twitter anuncios recurrentes del Gobierno? Yo sí, a pesar de mis quejas”, se preguntó el político, quien decidió poner la lupa sobre “cuánto dinero público percibe Twitter en publicidad institucional de cada uno de los Ministerios y los contratos de esos pagos”.

A través de una pregunta a la Mesa del Congreso de los Diputados, Cambronero pidió que se dejen a un lado la respuestas generalistas sobre las campañas de publicidad del Gobierno y se conozca exactamente “qué cantidades concretas de dinero público se ha pagado a la red social Twitter concepto de publicidad institucional por cada uno de los ministerios de España”.

A lo que agrega una pregunta que coloca contra la espada y la pared a cuentas de figuras afines al PSOE-Podemos: “¿qué exigencias ideológicas traslada el Gobierno a la red social como contraprestación a su pago?”.

El tema salpicó a Rubén Sánchez, cuando Marcos de Quinto le vinculó a la polémica: “A este sujeto, condenado por los tribunales por insultar en Twitter, los de Twitter no le cerrarán la cuenta. Porque solo se la cierran a quienes él y sus RedBirds digan. Twitter se está convirtiendo en una especie de casino en el que la ultraizquierda impone sus reglas”.

Se trata de una denuncia similar a la que realizó el exdiputado de Ciudadanos y expresidente de Coca-Cola el 19 de agosto, cuando recibió una “amenaza” de Sánchez que acabó poniendo en conocimiento de la Policía Nacional.

“Matón digital”

Todo comenzó cuando el ‘Facuo’ presumió de la suspensión de la cuenta de Twitter de José Eugenio Arias-Camisón, dueño del Asador Guadalmina pocas horas después de que compartiera una foto con la visita de Iván Espinosa de los Monteros, Jorge Cutillas y Pablo Gutiérrez de Cabiedes (todos miembros de VOX).

“El dueño del Asador Guadalmina no encuentra camareros que acepten sus condiciones y ahora tampoco va a encontrar su cuenta de Twitter”, alardeaba Sánchez. Un tuit que llevó a que Marcos de Quinto le metiera un contundente ‘zasca’.

“El vividor de subvenciones Rubén Sánchez ‘el Facuo’, líder de la banda ultra-izquierdista “Red Birds”, dedicada al linchamiento y cierre de cuentas en Twitter, regodeándose de un empresario que cotiza para que ellos se lo lleven crudo”.

Una respuesta que hizo que Sánchez volviera a la carga: “Tiene un serio problema Marcos de Quinto. Muy serio”. Sus palabras fueron consideradas como una amenaza por parte del ex de Ciudadanos.

No en vano, advirtió a Twitter de que “el matón de RRSS Rubén Sánchez acaba de lanzar a su banda de Red Birds para que denuncien mi cuenta. Una red social seria no debiera permitir que sean estos grupos organizados los que decidan quien puede o no puede usarla”.

Además, recalcó que “entiendo que este tweet es una amenaza a mi persona, lo cual pongo en conocimiento de Twitter y de la Policía Nacional. Basta ya de la impunidad con la que se mueven estos matones digitales”.