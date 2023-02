El vídeo viral de una joven agricultora que invita a Irene Montero a trabajar un día al campo: “Conocerá la igualdad real”

Carmelita necesitó poco más de dos minutos para poner contra la cuerdas a Irene Montero.

La joven agricultora se volvió viral tras lanzar un mensaje a la ministra de Igualdad: “Para mí, la igualdad es levantarte a las 6 de la mañana, coger a tus niñas, dejarlas en casa de la abuela e irte a trabajar”.

Tras un día de trabajo en el campo, la agricultora publicó un vídeo en TikTok donde invita a Irene Montero a trabajar un día en el campo “para que conozca la igualdad real entre hombres y mujeres”.

“Irene Montero, corazón mío. Son las tres, acabamos de salir de trabajar”, le dice mientras muestra sus manos.

“Mira, hombres, mujeres. Esto es igualdad entre hombres y mujeres, no las historias que tú cuentas. Desde aquí, a pie de campo, te invito a que te vengas con nosotros a echar una jornada de trabajo y te mezcles entre los hombres, que no te van a pegar nada ni nada. Son personas como nosotras y obviamente defendemos la igualdad, pero en todos los sentidos, no solamente en lo que a ti te interesa”, señala la joven mientras el resto de compañeras grita “¡No nos representas!”.

“Sé que este vídeo no queda serio, pero es la verdad y es lo que pienso. Para mí, la igualdad es levantarte a las 6 de la mañana, coger a tus niñas, dejarlas en casa de la abuela e irte a trabajar para ganar el sueldo igual que lo hace el hombre”.

Y en relación a la canción de Shakira que habla de que “las mujeres no lloran, las mujeres facturan”, dice lo siguiente: “Las mujeres lloran y también facturan, las dos cosas. Pero no después de haberla dejado el novio. Lloramos antes, durante y después, pero facturamos también antes, durante y después”, señala.

Y destaca la historia de su compañero Michael, que tiene dos hijos a su cargo porque “la otra parte no ha querido saber nada”. “Todos los casos, Irene Montero, no son iguales”, termina la agricultora diciendo en el vídeo.