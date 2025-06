Aldama apunta alto: «Que explique Zapatero qué hacía conmigo en mi avión privado de Caracas a Santo Domingo»

Otro en capilla.

Y gordo, porque es el mentor de Pedro Sánchez y el facineroso con quien empezó todo este desastre que acogota a España.

La política española vive un momento de máxima tensión.

El caso Koldo, que ya ha dejado al descubierto una trama de adjudicaciones públicas a cambio de mordidas en el corazón del PSOE, ha dado un giro inesperado.

Víctor de Aldama, considerado el principal ‘conseguidor’ de esta trama y nexo corruptor en el caso de los hidrocarburos, ha puesto en el foco mediático al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.

En una entrevista reciente, Aldama lanzó un dardo directo: “Que explique qué hacía conmigo en mi avión privado de Caracas a Santo Domingo”.

El empresario, cuya excarcelación y declaración ante el juez han disparado las sospechas sobre la corrupción sistemática en el núcleo del partido socialista y del Gobierno Sánchez, aprovechó su intervención para señalar a Zapatero. No solo por su uso del avión privado, sino también por su implicación —según Aldama— en los movimientos internacionales que rodean a la cúpula socialista.

“No puede hacerse el despistado. Zapatero sabe perfectamente lo que ha pasado dentro de su partido”.

Las perlas de Aldama en Horizonte: – Asegura que altos cargos del PSOE recibían dinero en B y apunta a la financiación ilegal del partido. -Dice que Sánchez es un controlador y por eso está seguro que sabía todo lo que estaba pasando. – Señala a Zapatero: "Yo le he llevado… pic.twitter.com/1zYRNb4w2c — Adais Cásares (@adais_casares) June 12, 2025

SOBRE SÁNCHEZ Y EL Nº-1

Este viernes, Aldama ha visitado el plató de El programa de Ana Rosa, desde donde ha comentado el informe de la UCO y las explicaciones aportadas por el presidente del Gobierno y, además, ha destacado que Koldo y Santos Cerdán no podían organizar solos la trama:

«Koldo es un mandado. A Santos Cerdán no lo conozco, pero me han dicho que la capacidad que tiene también es justa. Para hacer esa ingeniería financiera tenían que tener a alguien muy por encima de ellos. No me estoy refiriendo a nadie en concreto, pero ellos solos no actuaban».

Acuciado por Ana Rosa Quintana, ha dado un paso: «El jefe es Pedro Sánchez, está clarísimo».

Acerca de la comparecencia del presidente, ha apuntado: «Sale compungido, que le da mucha pena… Pero si él sabía absolutamente todo. Hablaba cuatro veces al día con Ábalos. Tiene entrevistas con Cerdán diciendo que pasaba 24 horas al día con él y que sabía todo de él… Y ayer era como si no le conociera de nada».

Antecedentes: la cultura del comisionista

La figura del comisionista no es nueva en el PSOE. Durante años, nombres como Pepiño Blanco (José Blanco) y José Bono han sido asociados a negocios internacionales y relaciones con gobiernos latinoamericanos, especialmente en Venezuela y República Dominicana. Zapatero, aunque nunca ha sido acusado formalmente como comisionista, sí ha mantenido una imagen pública ligada a la internacionalización del partido y a cierta ambigüedad sobre sus actividades empresariales tras dejar La Moncloa.

Blanco fue ministro de Fomento con Zapatero y ha sido señalado por su papel en operaciones energéticas en Venezuela, mientras que Bono mantiene una influencia notable en República Dominicana, donde su relación con el presidente Abinader le ha granjeado acceso privilegiado al poder local. Ambos han sido considerados “puentes” entre el PSOE y los negocios internacionales, aunque nunca han sido condenados por corrupción.

La sombra de estos personajes se extiende hasta hoy. La reciente dimisión de Santos Cerdán, ex número tres del PSOE, forzada por un informe policial que lo sitúa en la cúspide de la trama Koldo, vuelve a poner sobre la mesa la pregunta: ¿hasta qué punto los líderes históricos del partido han estado implicados o han consentido prácticas irregulares?

El vuelo privado y sus implicaciones

El dato que más ha llamado la atención es el viaje compartido entre Víctor de Aldama y José Luis Rodríguez Zapatero desde Caracas hasta Santo Domingo. Aldama insiste en que fue correcto con el expresidente y que incluso le hizo un favor al llevarlo en su avión privado. “Le he oído hablar mal de mí y no sé por qué. Yo siempre he sido correcto. Incluso me pidieron que le llevara en mi avión privado de Caracas a Santo Domingo y le llevé”, afirmó Aldama.

Este episodio plantea varias preguntas:

¿Qué tipo de relación mantenían ambos?

¿Por qué viajaron juntos entre dos capitales clave para los negocios internacionales del PSOE?

¿Estaba Zapatero al tanto de las actividades de Aldama o simplemente aprovechó un vuelo facilitado por un tercero?

Hasta ahora, Zapatero no ha respondido públicamente a estas preguntas. Su silencio contrasta con la actitud desafiante de Aldama, quien no descarta la aparición de nuevos documentos o grabaciones que podrían afectar a más figuras del partido.

El contexto internacional: Venezuela y República Dominicana

El viaje entre Caracas y Santo Domingo no es casual. Ambos países han sido escenario habitual para los intereses económicos y políticos del PSOE durante las últimas décadas. En Venezuela, durante el gobierno de Zapatero, se consolidaron acuerdos energéticos con PDVSA y se abrieron oportunidades para empresas españolas asociadas al grupo Cortina, como Inversiones Petroleras Iberoamericanas S.A., donde también participaban exdirectivos de Repsol vinculados a la trama Gürtel.

En República Dominicana, la influencia de José Bono es patente. Su relación con el presidente Abinader le ha permitido introducir a políticos y empresarios españoles en el mercado local, generando críticas por posibles conflictos de interés. De hecho, algunos medios han llegado a calificar a Bono como “el Zapatero” de Abinader.

Las consecuencias políticas

La presión sobre Zapatero llega en un momento delicado para el PSOE. La trama Koldo ha puesto contra las cuerdas al partido socialista, ya que involucra a figuras clave como Santos Cerdán (ex número tres) y José Luis Ábalos (exministro), ambos muy cercanos al presidente Pedro Sánchez. Aldama ha advertido que hay grabaciones comprometedoras no solo de Cerdán, sino también de Ábalos e incluso información sensible sobre Sánchez.

La posible aparición de nuevas pruebas podría agravar aún más la situación interna del partido. El propio Aldama ha señalado que “el señor Sánchez debería estar muy preocupado”, ya que Cerdán era su persona de confianza y conocía todos los movimientos relevantes dentro del ejecutivo.

Curiosidades y datos sobre el caso

El avión privado : El vuelo entre Caracas y Santo Domingo se convierte en símbolo de las relaciones opacas entre política y negocios internacionales.

: El vuelo entre Caracas y Santo Domingo se convierte en símbolo de las relaciones opacas entre política y negocios internacionales. Las grabaciones : Aldama asegura que existen grabaciones comprometedoras realizadas por Koldo García durante más de un año.

: Aldama asegura que existen grabaciones comprometedoras realizadas por Koldo García durante más de un año. El sobre : Se ha demostrado que se entregaron sobres con dinero a Santos Cerdán frente a la sede del PSOE en Madrid.

: Se ha demostrado que se entregaron sobres con dinero a Santos Cerdán frente a la sede del PSOE en Madrid. La estela histórica : La sombra de Pepiño Blanco y José Bono sigue presente en los negocios internacionales del partido.

: La sombra de Pepiño Blanco y José Bono sigue presente en los negocios internacionales del partido. El silencio : Zapatero mantiene una actitud reservada frente a las acusaciones.

: Zapatero mantiene una actitud reservada frente a las acusaciones. El humor involuntario: Resulta paradójico que quienes hablan mal entre sí luego compartan avión privado —todo un guion para una comedia política—.

En definitiva, lo ocurrido estos días confirma una vez más que la política española sigue siendo territorio fértil para las intrigas, los sobres misteriosos y los vuelos discretos entre capitales tropicales. Y todo ello bajo la atenta mirada —y grabadora— de quienes saben demasiado.