La ‘ejemplaridad’ del PSOE: borrar los currículums fake de Sánchez, Patxi López, Óscar Puente y otros tras la polémica con Noelia Núñez

Unos tramposos.

Si la popular Noelia Núñez dimite por hinchar su currículum, ¿qué debería hacer Pedro Sánchez por plagiar su tesis?.

Y muchos otros, porque es ya un clamor que el ministro de Transportes, Óscar Puente y el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López tienen que enseñar sus ‘títulos‘.

La política española atraviesa uno de esos veranos donde la temperatura sube tanto fuera como dentro del Congreso.

Tras la dimisión de Noelia Núñez por falsear su currículum, el foco se ha desplazado de inmediato sobre algunos de los rostros más reconocibles del PSOE.

La consigna del PP es clara: “Que enseñen sus títulos o que dimitan”.

Es sintomático y muy sospechoso que la web donde el PSOE mostraba las biografías de su Comisión Ejecutiva Federal elegida a finales de 2024 en el 41° Congreso del PSOE ya no se encuentra operativa.

El asunto, lejos de resolverse con discretas aclaraciones, ha desatado una tormenta política en la que la credibilidad, la ejemplaridad y el sentido del ridículo se han vuelto protagonistas inesperados.

El origen del terremoto: el caso Noelia Núñez y la doble vara de medir

La chispa que ha encendido la mecha tiene nombre y apellido: Noelia Núñez, hasta hace días vicesecretaria nacional del PP, reconoció públicamente que no había finalizado las titulaciones universitarias que figuraban en su perfil del Congreso. Su dimisión, asumida “por coherencia”, fue saludada por los suyos como un gesto de integridad poco frecuente en la política patria.

Sin embargo, la celebración duró poco. El propio Óscar Puente fue uno de los primeros en exigir responsabilidades a Núñez, pero la respuesta del PP fue fulminante: “Ahora te toca a ti, que pusiste como máster en tu currículum un cursillo de una fundación del PSOE”. Y ahí comenzó la cacería de currículums inflados.

Los currículums bajo lupa: López y Puente, en el punto de mira

Patxi López aparece en varias biografías como “ingeniero industrial”. Sin embargo, nunca terminó la carrera: abandonó sus estudios en 1987 para ocupar un escaño como diputado. En su perfil actual en la web del Congreso figura la frase “Estudió Ingeniería Industrial en la Universidad del País Vasco”, una fórmula que, según el PP, induce a confusión y ha sido calificada de “ingeniero fake” por dirigentes populares.

Óscar Puente, por su parte, presume de un "máster en Dirección Política por la Fundación Jaime Vera". El problema es que esta fundación está vinculada al propio PSOE y no es una universidad ni otorga títulos oficiales. La propia Carmen Calvo, en 2018, reconoció que se trata de "una jerga que utilizan los partidos" y que lo que se imparte son cursos internos de formación para militantes, no másteres reconocidos.

Ambos casos han sido elevados por el PP a la categoría de símbolo de una supuesta doble moral socialista: exigir dimisiones a los rivales mientras se toleran o maquillan las propias irregularidades. La consigna popular se repite como un mantra en redes y declaraciones: “La única salida decente es la dimisión, o mostrar públicamente los títulos”.

El caso Pilar Bernabé y la saga de los currículums dudosos

El fuego no se apaga ahí. A la lista de señalados se suma Pilar Bernabé, delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, que sigue afirmando en LinkedIn que es licenciada en Filología Hispánica, aunque ya se ha demostrado que no es cierto. El PSOE tuvo que modificar su currículum oficial en abril, pasando de “licenciada” a “inició sus estudios”. Para la oposición, mentir en el currículum en el PSOE “no sólo no te perjudica, te permite ascender”.

Según diversos recuentos, al menos una veintena de cargos socialistas habrían falseado sus trayectorias académicas en los últimos años, sin que ello les haya costado el puesto. El debate sobre la ejemplaridad política vuelve así a la palestra, alimentado por un clima de desconfianza que no parece tener fin.

Sánchez, la tesis y el listón Noelia Núñez: ¿quién puede tirar la primera piedra?

La presión sobre Pedro Sánchez tampoco se ha hecho esperar. El presidente del Gobierno, ya cuestionado por el polémico plagio en su tesis doctoral, ha sido incluido en el mismo saco por varios dirigentes populares: “¿Cuándo piensa dimitir el falso doctor por plagiar su tesis?”. La lógica del “listón Noelia Núñez” se impone: si la exdiputada ha dimitido por inflar sus estudios, ¿qué deberían hacer quienes han falseado títulos, másteres o tesis enteras?

La eurodiputada Dolors Montserrat ha llegado a ironizar: “En el PSOE la ética se mide en mentiras, mordidas y fraudes. Dimisión ya”. Y no le ha faltado eco en el partido, donde las peticiones de dimisión se han convertido en la banda sonora de la semana.

El máster ‘sospechoso’ de Óscar Puente: política y formación a la carta

El caso del máster de Óscar Puente tiene tintes de tragicomedia. El supuesto “Máster en Dirección Política” lo imparte la Fundación Jaime Vera, un centro de formación vinculado al PSOE que, según testimonios recogidos por la prensa, preguntaba por la “afiliación al PSOE” y tenía como responsable académico a José Félix Tezanos, actual presidente del CIS y viejo conocido por su militancia socialista. Lejos de tratarse de una titulación oficial, el curso se asemeja más a un taller interno de partido, pero eso no ha impedido que Puente lo luzca en su biografía institucional.

En este contexto, la pregunta que se hacen muchos es: ¿cómo se puede presumir de un máster no oficial, supervisado por el propio partido, mientras se exige transparencia y rigor a los adversarios políticos?

El efecto dominó: ¿habrá más dimisiones?

Por el momento, ni Patxi López ni Óscar Puente han dado señales de querer seguir el camino de Noelia Núñez. Tampoco Pilar Bernabé. La estrategia parece pasar por el silencio y la espera, confiando en que la tormenta mediática amaine. Pero la presión del PP es constante y la cuestión de la ejemplaridad se ha convertido en un arma arrojadiza de primer orden.

La propia Noelia Núñez ha reclamado que “los dirigentes del PSOE que mintieron en sus estudios dimitan y asuman su error”, presentándose como ejemplo de coherencia y asumiendo su caída como un sacrificio necesario para dignificar la política. El contraste entre su actitud y la de los socialistas señalados por currículums dudosos alimenta la percepción de una “doble vara de medir” que indigna a buena parte del electorado.

Un fenómeno transversal: el arte de adornar el currículum

No se puede obviar que la tentación de maquillar el currículum no es patrimonio exclusivo de ningún partido. La política española, como la italiana o la francesa, está plagada de ejemplos en los que la ambición ha ido por delante de la honestidad curricular. Sin embargo, el caso actual destaca por la virulencia del debate y la rapidez con la que se ha exigido la “cabeza” de los señalados.

Curiosamente, la sociedad española parece haberse vuelto especialmente sensible a estas cuestiones, quizá harta de la impunidad con la que se han gestionado los títulos, másteres y doctorados en las últimas décadas. La sombra de los escándalos de la Universidad Rey Juan Carlos, el caso Cifuentes o la tesis de Sánchez planea sobre cada biografía pública.

Humor y resignación: cuando la política se convierte en un meme

En pleno fragor de la batalla política, las redes sociales han hecho su agosto. Las etiquetas como #SÁCATELOPATXI o los memes sobre el “máster del PSOE” circulan con velocidad viral. No faltan las bromas sobre el “ingeniero fake” o el “ministro del caos” y su máster de partido. Incluso hay quien se pregunta si la próxima reforma educativa debería incluir una asignatura de honestidad curricular obligatoria para cargos públicos.

Entre la indignación y la resignación, los ciudadanos asisten a un espectáculo que oscila entre la tragicomedia y el esperpento. Como decía un usuario en X: “En España, para ser político, lo único que parece imprescindible es saber rellenar un currículum… aunque sea de ciencia ficción”.