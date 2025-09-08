Encuestas: PP y VOX achicharran al PSOE de Sánchez y ya superan los 200 escaños tras los incendios

La cosa está que arde para Pedro Sánchez.

Quien pensara que el verano iba a ser apacible en la política española no contaba con la doble tormenta: los incendios forestales y el fuego, aún mayor, que atraviesa el bloque progresista.

Los últimos barómetros demoscópicos de este 8 de septiembre de 2025 en ‘La Razón‘ y en ‘El País‘, dibujan un panorama donde PP y VOX se disparan juntos más allá de los 200 escaños, mientras el PSOE y Sumar se desploman a cotas no vistas desde hace años.

La magnitud del cambio es indiscutible y provocará que el inquilino de La Moncloa trate de agarrarse como guacamayo a la percha:

El PSOE ha perdido cerca de 1,7 millones de votos en apenas dos meses, una sangría que no cesa desde el estallido del caso Cerdán y los escándalos de corrupción asociados a la dirección del partido. De hecho cada vez se acerca más al abismo de quedarse en dos dígitos en el número de actas parlamentarias.

Sumar se queda en la irrelevancia parlamentaria, rozando los 8 escaños según algunas proyecciones, muy lejos de sus expectativas y de los 31 diputados que logró en 2023.

El PP de Alberto Núñez Feijóo acaricia los 156 diputados y se consolida como fuerza hegemónica en el centro-derecha, con una fidelidad de voto que supera el 70% y una captación notable entre antiguos abstencionistas.

VOX, por su parte, crece hasta tres puntos respecto a 2023 y volvería a los 50 escaños, capitalizando el descontento con la gestión de la izquierda y el desgaste del PP en algunos territorios.

El cambio de ciclo político es evidente y se percibe no solo en los datos, sino en el ánimo de una sociedad que asiste, entre el asombro y la resignación, a la recomposición de mayorías.

Efecto incendios y temor en Castilla y León

Los incendios forestales han tenido consecuencias más allá del desastre ecológico. El desgaste electoral para Alfonso Fernández Mañueco en Castilla y León es uno de los grandes temores en la sede de Génova.

La orden es clara: «No demos nada por hecho» se repite como mantra entre los estrategas del PP, conscientes de que una mala gestión de la crisis podría pasar factura en una comunidad clave para el equilibrio nacional.

La pugna política en torno a la gestión de los incendios ha servido de catalizador para un clima de crispación que beneficia, paradójicamente, tanto a Vox como al PP. Mientras el Gobierno central y las autonomías intercambian reproches, el electorado castiga la falta de soluciones y premia la promesa de mano dura y eficacia en la respuesta a las catástrofes.

El PSOE, en caída libre: causas y efectos

El desplome socialista tiene múltiples aristas. El ‘caso Cerdán’ ha supuesto un golpe devastador en la credibilidad del partido, con una pérdida de apoyo transversal en todos los segmentos sociales, especialmente entre mujeres jóvenes y clases medias urbanas. El partido de Pedro Sánchez se deja hasta 2,8 puntos en el último mes, sumando ya una pérdida de más de 1,2 millones de votos desde junio. La fuga de apoyos no se traduce automáticamente en un trasvase al PP, sino que alimenta la abstención y el voto protesta, con Vox y formaciones emergentes como Se Acabó la Fiesta captando parte del descontento.

En la izquierda, la desmovilización es la palabra clave. Sumar apenas retiene al 46% de sus antiguos votantes y el trasvase interno con Podemos tampoco compensa la pérdida de relevancia parlamentaria.

Feijóo y Abascal: una aritmética irresistible

Las proyecciones apuntan a un escenario donde Feijóo necesitaría dos victorias contundentes para consolidar su liderazgo: primero en las elecciones generales, donde roza los 156 escaños, y después en los comicios de Castilla y León y Andalucía, previstos para los próximos meses. La aritmética del bloque de la derecha es abrumadora: PP y Vox sumarían más de 200 escaños, muy por encima de la mayoría absoluta, mientras la izquierda queda relegada a la irrelevancia parlamentaria.

El auge de Vox se explica tanto por el trasvase de votantes del PP —que ve cómo parte de su base se inclina por posturas más duras— como por la captación de jóvenes y nuevos votantes desencantados con el discurso tradicional de los grandes partidos.

El calendario electoral: marzo y después, Andalucía

Las elecciones generales se celebrarán en marzo, en un ambiente de máxima polarización y con la gestión de los incendios aún fresca en la memoria colectiva. Inmediatamente después, llegarán las andaluzas, donde el PP aspira a revalidar su hegemonía y Vox buscará consolidar su papel como socio imprescindible.

La estrategia de Génova pasa por volcar recursos y presencia en Castilla y León, territorio bisagra donde el desgaste de Mañueco por la crisis de los incendios puede ser determinante. No se descarta, incluso, una renovación del discurso y del equipo para evitar cualquier sorpresa de última hora.

El barómetro general de encuestas: una radiografía del vuelco

Los principales barómetros coinciden en el diagnóstico:

PP : entre 149 y 156 escaños, con un 34-35% del voto.

: entre 149 y 156 escaños, con un 34-35% del voto. PSOE : desplome a 100-109 escaños, por debajo del 27% de los sufragios.

: desplome a 100-109 escaños, por debajo del 27% de los sufragios. Vox : entre 48 y 50 diputados, creciendo hasta el 17% del voto.

: entre 48 y 50 diputados, creciendo hasta el 17% del voto. Sumar: descalabro hasta los 8-13 escaños, por debajo del 8%.

La suma de PP y Vox supera holgadamente los 200 escaños, mientras que la izquierda no alcanza ni de lejos los resultados de 2023. El clima de crispación, la fatiga con la gestión gubernamental y los efectos colaterales de las catástrofes naturales han precipitado un cambio de ciclo que parece, al menos por ahora, irreversible.

Curiosidades y datos llamativos

El retroceso socialista es más acusado entre mujeres de 25 a 44 años y en las grandes áreas metropolitanas como Madrid y Barcelona.

Vox presenta la mayor fidelidad de voto (86,7%), mientras que Sumar apenas logra retener a la mitad de sus antiguos votantes.

Un millón y medio de electores se mueve actualmente entre PP y Vox, según los analistas de Target Point.

La mayoría de los españoles cree que Pedro Sánchez agotará la legislatura, aunque son más los que preferirían elecciones anticipadas.

Los incendios de este verano han sido los peores registrados en Castilla y León desde 2017, con más de 40.000 hectáreas calcinadas, y han servido de munición para la oposición y de quebradero de cabeza para el Gobierno autonómico.

En el último barómetro, el bloque de la derecha saca 10,4 puntos de ventaja a la izquierda, una diferencia inédita en la serie histórica reciente.

Quién sabe, quizá algún día un sociólogo explique por qué en España el calor del verano siempre termina por incendiar también el tablero político.