Ábalos comparecerá ante el Supremo con abogado de oficio: el PSOE, los sobres y el dinero en efectivo bajo la lupa judicial

El Tribunal Supremo vuelve a ser escenario de un nuevo capítulo en la política española. José Luis Ábalos, exsecretario de Organización del PSOE y exministro de Transportes, se presentará para declarar en medio de una intensa tormenta mediática y judicial que gira en torno a los pagos en efectivo gestionados desde la alta dirección socialista. Lo que hace este episodio aún más intrigante es que Ábalos ha decidido comparecer con un abogado de oficio, tras haber renunciado su anterior letrado apenas 48 horas antes. Este giro añade un aire de incertidumbre a un caso que ya huele a pólvora política.

Un día antes de su declaración, el exministro solicitó formalmente al Supremo que le asignaran un abogado de oficio. Para algunos, esto es una muestra de confianza en el sistema judicial; para otros, refleja su creciente aislamiento en el complicado tablero político actual. La situación es tensa: la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha documentado ingresos en efectivo no justificados que ascienden a casi 95.000 euros en las cuentas personales de Ábalos, según sus informes. La versión oficial habla de gastos de representación, dietas y otros desembolsos “normales” dentro del funcionamiento interno de los partidos. Sin embargo, la sombra de la sospecha se cierne sobre la cuestión: ¿acaso parte de ese dinero no está debidamente documentado y excede los límites legales establecidos para el uso del efectivo, fijados en 1.000 euros desde 2021 para evitar fraudes y blanqueo?

Dada mi voluntad de cumplir con mi comparecencia ante la Sala II del Tribunal Supremo a fin de prestar declaración mañana día 15 de octubre de 2025, y dado también que en el día de ayer he renunciado a la asistencia de quien hasta ahora ejercía la representación de mi defensa, en… — José Luis Ábalos (@abalosmeco) October 14, 2025

Entre la legalidad y la sospecha: ¿dinero negro o simple efectivo?

La defensa del PSOE, articulada por figuras como Montse Mínguez, portavoz del partido, sostiene que los pagos en efectivo son reales pero están debidamente justificados y auditados. Desde Ferraz insisten en que los sobres contenían dinero proveniente de las cuentas oficiales del partido y se utilizaban para cubrir gastos menores, como comidas o desplazamientos, siempre presentando facturas y recibos. El propio Pedro Sánchez ha reconocido haber recibido “en alguna ocasión” pagos en metálico, aunque aclara que “no era algo habitual”, subrayando que todo está bajo control del Tribunal de Cuentas. “No hay descuadres”, repite con firmeza el presidente del Gobierno.

Sin embargo, el informe elaborado por la UCO ha detectado movimientos financieros que no coinciden con lo declarado oficialmente. Concretamente, han aparecido sobres con cantidades superiores a las que se especifican en los justificantes proporcionados por el PSOE. Un caso especialmente llamativo involucra un sobre con 826,73 euros cuando solo se acreditaban 321,29 euros. El partido argumenta que el resto corresponde a gastos realizados por otros miembros del equipo; sin embargo, esta explicación no ha convencido a todos y la investigación continúa abierta.

A esto se suma que la ley antifraude prohíbe fraccionar pagos para evadir el límite de 1.000 euros. La UCO ha identificado al menos tres ocasiones donde se han realizado pagos que superan este umbral o han sido divididos entre varios sobres. Esto añade un matiz incómodo a la defensa socialista. Así pues, la línea entre “dinero negro” y “dinero en efectivo” se presenta como una cuestión difusa.

Escenario político y judicial: Ferraz bajo presión

En el ámbito político, la oposición no ha tardado en exigir la dimisión de Sánchez y reclamar elecciones anticipadas, utilizando el informe de la UCO como argumento para acusar al PSOE de financiación irregular. Desde el Gobierno se ofrece una respuesta dual: por un lado, reafirmando que todos los pagos están justificados y auditados; por otro lado, acusando al PP de «confundir dinero negro con dinero en efectivo» e intentar desviar la atención sobre sus propias prácticas.

El propio Ábalos, ahora situado en el Grupo Mixto tras ser apartado del liderazgo socialista, se aferra a su escaño como última tabla salvadora tanto política como jurídica. Su círculo cercano asegura que no tiene intención alguna de dimitir y que su estrategia defensiva pasará al contraataque, convencido de que detrás de esta investigación hay “una operación política”. Mientras tanto, las imágenes de sobres con el logo del PSOE repletos de billetes continúan ocupando páginas enteras y alimentando una intensa batalla mediática.