La ruptura de Puigdemont con Sánchez crispa el calendario político: elecciones generales en la primavera de 2026

En el marco del aniversario de la fallida independencia catalana, Carles Puigdemont ha decidido dar un golpe sobre la mesa en el ámbito nacional: ha roto el acuerdo de investidura con el PSOE y ha llevado a Junts a la oposición.

La noticia, comunicada desde Perpiñán y cargada de simbolismo, ha dejado a Pedro Sánchez completamente aislado en el Congreso.

Si el fugado golpista cumple su amenaza –y lo más probable es que la cumpla porque lo contrario sería un ridículo horroroso incluso para el presidente de la república de ocho segundos– se han acabado las leyes, se ha acabado la mayoría de investidura y se ha acabado el «somos más«.

A partir de este momento, como explica Carmelo Jordá en Liberta Digital, ya son menos a ese lado del muro.

Y bastantes menos.

Y aquí tenemos ya alguna buena noticia, por ejemplo el hecho de que no se va a aprobar la llamada Ley Bolaños, la puñalada a la democracia y la separación de poderes que ha pergeñado el triministro de Justicia con un único propósito: salvar al PSOE y al propio Sánchez de sus gravísimos problemas legales.

El líder independentista ha sido claro: “Sánchez podrá ocupar poltronas, pero no gobernar”.

Este mensaje no se limita a ser una simple escenificación; marca el final de las reuniones discretas en Suiza, la renuncia al mediador internacional y la advertencia de que el presidente no podrá aprobar presupuestos ni leyes importantes.

No obstante, en una maniobra digna de un hábil jugador de cartas, Puigdemont se ha abstenido de exigir elecciones anticipadas y tampoco ha respaldado la idea de una moción de censura junto al PP y Vox.

Para evitar ser asociado con los ‘populares’ y los de Abascal, el expresident ha enfatizado que Junts “escogió el PSOE” en su momento decisivo. La decisión, avalada por la ejecutiva del partido y sujeta a consulta entre la militancia, se llevará a cabo entre miércoles y jueves.

Una ruptura “fake” que pone en entredicho el liderazgo de Puigdemont

El gesto de Puigdemont ha suscitado dudas incluso dentro de su propio partido. El sector crítico de Junts cuestiona su liderazgo en medio del ascenso de Sílvia Orriols y Aliança Catalana, un partido que ya se encuentra a solo dos diputados por debajo de Junts en las encuestas más optimistas para los separatistas tradicionales. Esta ruptura ‘fake’—debido a la falta de acciones concretas que la respalden—socava la credibilidad del expresident y abre paso al ‘sorpasso’ por parte del partido xenófobo, especialmente en municipios del interior catalán y zonas rurales.

No es casualidad que esta consulta interna se realice justo cuando las encuestas indican un trasvase de votos desde Junts hacia Aliança Catalana. Orriols, alcaldesa de Ripoll, afirma con determinación que “es posible hacer caer el Gobierno de Madrid desde Ripoll”, mientras su partido se jacta de querer mantenerse al margen del Congreso. Por su parte, Junts se encuentra atrapado entre las demandas internas y el temor a convertirse en un actor secundario en el escenario catalán.

El PP, entre la prudencia y el cálculo electoral

Frente al giro inesperado de Junts, el Partido Popular adopta una postura fría y calculada. “Si quieren llamar, que llamen”, aseguran fuentes desde Génova, evitando especulaciones sobre mociones de censura y sin mostrar gran interés por forzar la caída del gobierno socialista. El ciclo electoral parece sonreír a los populares, sobre todo en comunidades donde Vox podría provocar adelantos electorales, como es el caso de Extremadura o Andalucía. De hecho, el presidente andaluz, Juanma Moreno, ya ha insinuado que podría sincronizar las elecciones autonómicas con las generales si Sánchez decide adelantar los comicios a la primavera de 2026.

Puigdemont, durante su intervención, instó a Alberto Núñez Feijóo a actuar tras romper con Sánchez: “La llave la tiene el PP”, afirmó. Sin embargo, los populares insisten en que no temen a las urnas y que cualquier decisión dependerá únicamente de los presidentes autonómicos. Por ahora, el PP se dedica a preparar terreno para lo que podría convertirse en una primavera electoral repleta de citas importantes y sorpresas.

El Gobierno, entre consuelo e incertidumbre

En la Moncloa, la directriz oficial es aguantar hasta 2027; sin embargo, esta ruptura con Junts ha encendido todas las alarmas. La posibilidad de aprobar nuevos presupuestos parece cada vez más lejana. Aunque Sánchez insiste en que presentará sus cuentas, Junts ya advierte que no hay forma posible para que estas salgan adelante. El Gobierno intenta consolarse pensando que los separatistas “no se atreverán” a presentar una moción de censura junto al PP y Vox; aunque esa opción es actualmente “absolutamente descartada”, queda como recurso último en los archivos del juego político catalán.

Por su parte, el PSOE vive bajo la espada de Damocles ante una legislatura paralizada, sin una mayoría estable y con el riesgo latente de que cualquier movimiento erróneo pueda desencadenar elecciones anticipadas. La inestabilidad parlamentaria sumada a los incumplimientos relacionados con amnistía, inmigración y oficialidad lingüística han sido factores clave para este divorcio político; sin embargo, la amenaza sobre un adelanto electoral acecha cada sesión del Congreso.