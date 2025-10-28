  • ESP
    España América
Política Gobierno

POLÉMICAS INTENCIONES ANUNCIADAS EL 7 DE SEPTIEMBRE DE 2024 EN FERRAZ

La ruptura fake de Puigdemont con el PSOE viraliza el momento en el que Sánchez despreció al poder legislativo

Archivado en: Gobierno | Política

Más información

Carles Puigdemont y Silvia Orriols.

Puigdemont perdona la vida a Sánchez, lo que decepciona a los cafeteros de Junts y envalentona a Aliança Catalana

7 de septiembre de 2024.

Pedro Sánchez tomaba parte en la Ejecutiva Federal del PSOE en Ferraz y en un momento de su alocución soltó esta parrafada que no pasó desapercibida:

Vamos a avanzar con determinación en esa agenda. Con o sin apoyo de la oposición. Con o sin un concurso de un poder legislativo que tiene que ser más constructivo y menos restrictivo. Vamos a seguir gobernando para la gente, para la convivencia y el progreso. Lo vamos a hacer con limpieza: combatiendo la corrupción, no tapándola, como hacen otros. Con eficacia: diseñando políticas inteligentes y responsables mientras seguimos consolidando las cuentas públicas. Lo vamos con equidad: nuestra razón de ser es el combate contra todo tipo de desigualdad.

La intención del inquilino de La Moncloa de intentar gobernar sin el concurso del Congreso de los Diputados podía parecer una sobrada más del presidente del Gobierno.

Sin embargo, la frase toma más cuerpo que nunca desde la tarde del 27 de octubre de 2025.

La decisión de Carles Puigdemont de romper amarras con Pedro Sánchez, aunque sin forzar una moción de censura, deja al PSOE con una minoría parlamentaria aún más acentuada.

Por supuesto, la posibilidad de sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado, que ni tan siquiera se han presentado para 2026, queda completamente descartada.

Desde el PP, la diputada Cuca Gamarra tuvo claro que el ‘divorcio’ entre Sánchez y Puigdemont refleja sin dudas que esta legislatura está siendo un despropósito y que nunca debió arrancar:

GRAN SELECCIÓN DE OFERTAS MULTI-TIENDA

CLIMATIZACIÓN

ACTUALIZACIÓN CONTINUA

Climatización Cocina al aire libre Muebles de terraza Sillas de oficina
SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA

Los vídeos más vistos

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]