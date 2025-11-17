Bolaños huye con el rabo entre las piernas y el PSOE retira la ‘Ley Begoña’ para evitar una derrota segura en el Congreso

Con el rabo entre las piernas.

En la Carrera de San Jerónimo, donde el teatro político español suele ser un reflejo de equilibrios inestables y tensiones constantes, el Partido Socialista ha optado por retirar de manera discreta la conocida como ‘Ley Begoña’, antes siquiera de que se sometiera al primer trámite en el Parlamento.

Durante diez largos meses, esta iniciativa ha estado atrapada en un limbo legislativo, sin atreverse a presentarse en el Pleno por la certeza de que el varapalo sería monumental. Diseñada para limitar la acción popular y restringir investigaciones judiciales que involucran a Begoña Gómez—esposa del presidente—y su cuñado David Sánchez, la norma ha perdido apoyo incluso entre sus aliados tradicionales.

El momento no podría ser más crítico para el Gobierno. Junts per Catalunya, tras romper su relación con el PSOE debido al incumplimiento de acuerdos importantes, ha intensificado la presión al anunciar su intención de vetar cualquier ley que no cuente con su aprobación previa.

Esta jugada de los independentistas ha convertido la legislatura de Pedro Sánchez en un malabarismo constante, donde cada movimiento puede hacer tambalear las piezas del tablero político. Sin los siete diputados de Junts, el PSOE se ve incapaz de alcanzar la mayoría necesaria no solo para aprobar la ‘Ley Begoña’, sino cualquier otra norma relevante, incluidos los Presupuestos Generales del Estado.

Los engendros jurídicos de Bolaños y la crisis de la mayoría

El ministro de la Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, ha sido responsable de varios proyectos legislativos que han generado controversia tanto en la oposición como en ciertos sectores progresistas.

Entre ellos destaca la denominada ‘Ley Bolaños’, que buscaba reformar el acceso a las carreras judicial y fiscal, provocando recelos por su posible impacto en el equilibrio entre poderes.

Las críticas hacia estas “creaciones jurídicas”—como algunos analistas han denominado estas reformas—han ido creciendo junto con el desmoronamiento del apoyo parlamentario.

La realidad es que el bloqueo impuesto por Junts no solo ha dejado en suspenso la ‘Ley Begoña’, sino que también ha estancado una veintena larga de iniciativas. El Gobierno se encuentra atrapado entre las exigencias de sus aliados y la presión ejercida por la oposición, asistiendo a una parálisis legislativa sin precedentes.

La diputada Míriam Nogueras, portavoz de Junts, no ha dudado en calificar esta legislatura como “bloqueada”, advirtiendo que cualquier avance ahora requerirá negociar “ley a ley” y dependerá en gran medida del apoyo o abstención de partidos como PP o Vox.

El trasfondo real detrás de esta retirada es la sombra persistente de la corrupción que acecha al círculo cercano del presidente.

El caso de Begoña Gómez, imputada por supuestos delitos relacionados con tráfico de influencias y corrupción empresarial, así como las investigaciones sobre David Sánchez, hermano del presidente, por presuntas irregularidades en la Diputación de Badajoz, han puesto en entredicho la imagen del Ejecutivo.

El intento por proteger a la esposa de Sánchez mediante una reforma exprés a la Ley de Enjuiciamiento Criminal fue visto por muchos sectores como un ejercicio antidemocrático destinado a controlar las instituciones. La oposición no ha escatimado esfuerzos para criticar al Gobierno, acusándolo de “manipular y corromper las instituciones” e intentar “atacar” a los presidentes autonómicos del PP desde un Congreso donde estos no pueden defenderse.

El papel de Google y las reuniones bajo sospecha

A este embrollo se suma un episodio que ha manchado aún más la reputación de Begoña Gómez.

Un directivo de Google declaró ante el juez que una asesora cercana a Gómez participó en reuniones sobre una cátedra universitaria y se presentó como parte del equipo vinculado a ella. Este testimonio añade peso a quienes denuncian el uso indebido de influencias y confusión entre intereses públicos y privados dentro del entorno presidencial.

Este incidente se ha convertido en un símbolo representativo de la opacidad que rodea algunas actividades impulsadas desde Moncloa, alimentando así una percepción generalizada sobre cómo los tentáculos del poder llegan incluso hasta grandes multinacionales tecnológicas.

Consecuencias políticas y proyección internacional

El fracaso relacionado con la ‘Ley Begoña’ no solo representa un tropiezo táctico para el PSOE; también cuestiona seriamente la estabilidad misma del Gobierno. La incapacidad para articular mayorías mínimas deja a Sánchez expuesto ante una aritmética parlamentaria más incierta desde los tiempos democráticos recientes. La legislatura se está transformando, según algunos analistas, en una serie ininterrumpida de “votaciones al límite” y negociaciones apresuradas.

En cuanto al ámbito internacional, ver a España incapaz incluso de aprobar leyes fundamentales—incluyendo esta tan polémica como lo es la ‘Ley Begoña’—deteriora aún más la credibilidad del Ejecutivo y alimenta esa percepción negativa: que la política española está secuestrada por intereses personales y pactos destinados únicamente a garantizar su supervivencia.