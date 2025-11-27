Juan Francisco Pérez Llorca se convierte desde este 27 de noviembre de 2027 en el nuevo presidente de la Generalitat Valenciana después de ser investido este jueves con una mayoría absoluta de 53 votos en las Cortes Valencianas.

El candidato del Partido Popular ha conseguido el apoyo de los 40 representantes de su partido, junto a los 13 de VOX, en un resultado que concluye una jornada política caracterizada por intensas negociaciones entre ambas fuerzas.

Ha sido investido en primera ronda.

Se abre ahora en la Comunidad Valenciana y quizá en toda España una nueva etapa tras un año marcado por la tragedia de la DANA y la ruin estrategia de una izquierda miserable, que ha utilizado de forma rastrera la muerte de más de dos centenares de personas.

La izquierda de todos los colores, la Bruente Pedrete mediática y los gurús de La Moncloa centran a partir Der ahora todos sus esfuerzos en denunciar el pacto PP-VOX. con el manido argumentos de siempre: que el acuerdo implica que Feijóo se echa en brazos de Abascal y que hay que mantener a los corruptos, pouteros y ladrones en sus cargos, porque viene la extrema derecha.

Valencia no será un caso aislado, sino un nuevo laboratorio de pruebas para testar acuerdos de gobierno de más amplio espectro entre PP y VOX, incluido -por supuesto- el gran acuerdo nacional que ponga fin al Gobierno Sánchez.

Este hecho marca el inicio de una nueva etapa en la gobernanza autonómica, tras la dimisión de Carlos Mazón el pasado 3 de noviembre.

El pleno de investidura, que tuvo lugar en Les Corts Valencianes desde las once de la mañana, se extendió durante casi seis horas. En este intenso debate, Pérez Llorca presentó un programa gubernamental que, sin disimular sus intenciones reformistas, también asumió gran parte de las demandas planteadas por la formación liderada por Santiago Abascal.

La votación, realizada públicamente y por llamamiento conforme al reglamento, no sorprendió: los 40 diputados del Partido Popular más los 13 de Vox aseguraron una mayoría cómoda frente a los 31 votos del PSPV y los 15 de Compromís, que se manifestaron en contra. Así, Pérez Llorca se convierte en el octavo presidente de la Generalitat Valenciana en democracia y en el sexto del Partido Popular que ocupa este puesto.

La toma oficial de posesión como presidente está programada para el próximo martes 2 de diciembre a mediodía; esto ocurrirá luego de la publicación correspondiente al nombramiento oficial dentro del Boletín Oficial del Estado (BOE). Durante ese acto formal, presentará públicamente su programa ante el Parlamento autonómico sin debate alguno, siguiendo los protocolos establecidos previamente.

Un relevo marcado por la dana

La llegada al cargo de Pérez Llorca ocurre en un escenario político y social sumamente complicado. La devastación causada por la dana del mes pasado sigue influyendo en las decisiones del nuevo gobierno, algo que él mismo ha reconocido al dirigirse a la cámara. «Mis primeras palabras como presidente serán para pedir disculpas a las víctimas de la dana», manifestó Pérez Llorca, un gesto que contrasta notablemente con la postura mantenida durante meses por Mazón respecto a la responsabilidad del Gobierno central. El nuevo presidente ha insistido en que el Ejecutivo encabezado por Pedro Sánchez también debería asumir su parte ante esta catástrofe, subrayando que «el Gobierno de España no ha asumido ninguna responsabilidad» por los eventos que causaron decenas de muertes y enormes daños materiales.

La renuncia de Mazón se produjo tras un año de presiones por parte de la izquierda tras revelarse que se encontraba en una comida el día que ocurrió la dana, cuando debería haber estado coordinando la respuesta ante la emergencia. Esto ha sumido a la Comunidad Valenciana en una incertidumbre política considerable. Mazón permaneció en funciones desde su dimisión hasta este jueves, momento en el cual llegó al hemiciclo apenas minutos antes de la votación y sin haber asistido al debate previo. Antes del escrutinio, felicitó a Pérez Llorca llamándole «magnífico» presidente, aunque no aclaró si continuará como diputado en las próximas semanas.

El pacto con Vox: concesiones y negociación política

El acuerdo entre el Partido Popular y Vox representa ya el tercer pacto entre ambas formaciones durante esta legislatura. Después del pacto inicial que permitió a Mazón acceder a la presidencia en 2023 y del acuerdo sobre presupuestos alcanzado en marzo de 2025, este nuevo entendimiento consolida una alianza que ha mostrado ser funcional para mantener la gobernabilidad en la comunidad a pesar de no siempre ser cómoda. José María Llanos, síndic de Vox en las Cortes Valencianas, confirmó el respaldo a su formación durante su última intervención del debate, despejando así las dudas sobre si apoyarían o no esta investidura.

Las demandas planteadas por Vox han influido notablemente en el discurso presentado por Pérez Llorca. El candidato popular rechazó explícitamente el Pacto Verde Europeo, tildándolo como «la mayor amenaza para nuestros agricultores» e insistiendo en que ha sido «impuesto por élites europeas». Esta postura coincide plenamente con las opiniones expresadas por Vox respecto a las políticas medioambientales comunitarias. En temas relacionados con inmigración, Pérez Llorca se comprometió a trabajar «con fórmulas para que los menores regresen con sus familias y tengan oportunidades futuras mediante políticas basadas en la legalidad», intentando satisfacer así las exigencias sobre control migratorio sin caer en radicalismos.

Llanos agradeció públicamente a Pérez Llorca su disposición para abordar las reivindicaciones sobre inmigración irregular y su oposición al Pacto Verde Europeo. Además, le instó a mantener una reducción del 50% en el presupuesto destinado a la Acadèmia Valenciana de la Llengua, algo considerado fundamental por Vox debido a su crítica hacia lo que consideran una institución «anti valenciana y anti española». También solicitaron promover una «auténtica revolución fiscal», propuesta que ha sido incluida entre las prioridades del nuevo programa gubernamental.

Un programa ambicioso centrado en fiscalidad y servicios públicos

El flamante presidente ha presentado un programa repleto de reformas fiscales significativas junto con inversiones destinadas a mejorar los servicios públicos. Entre sus compromisos más destacados figura una rebaja del uno por ciento del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) para los próximos presupuestos autonómicos; esta medida busca estimular un mercado inmobiliario muy demandado por sectores empresariales locales. Complementando este enfoque fiscal, Pérez Llorca anunció también un incremento del 50% en todas las deducciones autonómicas del IRPF, lo cual implica una reducción progresiva para todas las rentas; esto responde además a las exigencias realizadas por Vox sobre políticas fiscales expansivas.

En lo referente al ámbito universitario, el nuevo mandatario prometió hacer gratuito el primer curso universitario para aquellos estudiantes que aprueben todas sus asignaturas; esta medida pretende incentivar tanto el rendimiento académico como facilitar el acceso a estudios superiores. En sanidad, se comprometió abrir puntos destinados a atención sanitaria urgente durante 24 horas en ciudades con más de 50.000 habitantes; esta propuesta responde así a demandas históricas provenientes de municipios medianos dentro de la comunidad. Asimismo, destinará dos millones de euros para ayudas al sector agrícola, gravemente afectado tanto por los efectos devastadores de la dana como por políticas europeas criticadas abiertamente por Pérez Llorca.

La reforma administrativa también tiene cabida dentro del programa presentado por el nuevo presidente. Este anunció su intención presentar dentro del mes siguiente una segunda ley destinada a simplificar trámites administrativos; esto complementa esfuerzos previos realizados durante el mandato anterior bajo Mazón. Además, reclamó desde su posición ante los medios una reforma respecto al sistema actual de financiación autonómica; esta es una demanda histórica para Valencia cuya relevancia trasciende administraciones pasadas.

Un perfil político discreto pero ambicioso

Juan Francisco Pérez Llorca nació en Finestrat en 1976 y representa un perfil político diferente al dejado por Mazón. Con formación empresarial, ha ido construyendo su carrera política paso a paso, desde lo local hasta alcanzar niveles superiores dentro del partido. Fue alcalde durante tres mandatos consecutivos y, desde ahí, desarrolló una gestión reconocida dentro del ámbito político regional. En 2015 fue elegido diputado provincial por Alicante y renovó dicho cargo nuevamente en 2019; fue entonces cuando su carrera comenzó un ascenso rápido bajo el liderazgo de Mazón.

Ocupó posteriormente cargos significativos como coordinador provincial o vicesecretario general organizativo del PPCV. Después del repunte electoral popular durante las elecciones autonómicas celebradas hace unos meses, pasó a ser secretario general del partido. En 2024 asumió como portavoz popular en Les Corts Valencianes, donde participó activamente en las negociaciones previas al acuerdo firmado con Vox. Su trayectoria política ha estado estrechamente vinculada con Mazón, aunque buscó distanciarse deliberadamente durante sus intervenciones ante acusaciones provenientes del PSPV acerca de ser “el número dos” bajo la dirección mazónica; contestó ingeniosamente afirmando: «El único número dos relevante aquí es José Luis Ábalos».