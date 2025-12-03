¡Koldo revela! 200.000 € encima de la mesa y una instrucción de Javier Hidalgo: «Hay que cogerlo y llamar a Begoña»

Otra más.

Paleta de lodo.

La entrevista exclusiva de Eduardo Inda en OKDiario ha revelado información hasta ahora oculta sobre el controvertido rescate de Air Europa, que recibió 475 millones de euros de fondos públicos.

Koldo García, exasesor de José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes, ha decidido hablar y contar con detalle los entresijos de una operación que, según sus afirmaciones, contó con la participación directa de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Lo más alarmante del relato de Koldo no es solo lo que dice haber presenciado, sino la forma en que lo expresa.

Durante sus visitas a la mansión familiar de Puerta de Hierro —entre 16 y 20 ocasiones, según su propio recuento—, el exasesor asegura haber sido testigo de conversaciones que sugieren un tráfico de influencias considerable.

En una de esas reuniones, afirma haber visto dinero en metálico sobre la mesa.

«Mucho, para mí mucho; para los demás no lo sé», sostiene con una precisión que contrasta con su ambigüedad respecto a la cantidad exacta. Al ser preguntado directamente sobre cuánto había, Koldo se muestra más específico: «Lo que sí dijeron, que no sé si es cierto o no, es: ‘Hay que coger estos 200.000’«, aunque aclara que no llegó a contar el dinero personalmente.

La presión desde Moncloa y el papel de Begoña

Del testimonio de Koldo García se desprende un panorama de presiones constantes desde la Presidencia del Gobierno para asegurar que el rescate de Air Europa se realizara sin inconvenientes. Según su versión, José Luis Ábalos recibía llamadas frecuentes del presidente, quien le transmitía un mensaje claro: «Había que gestionar el problema y hacerlo bien». Aunque Koldo no estuvo presente en esas conversaciones telefónicas, sus comentarios sobre lo que escuchaba de Ábalos sugieren una intervención activa desde el despacho presidencial.

El papel de Begoña Gómez en esta historia es lo que más inquieta a los investigadores y a los políticos. García asegura tajantemente que la esposa del presidente tuvo un papel en el rescate. «Para mi forma de ver, sí, intervino«, afirma con rotundidad. Su interpretación se basa en lo que observó: llamadas telefónicas entre Javier Hidalgo y Begoña Gómez donde la relación entre ambos era «muy, muy cercana», tal como describe el exasesor. «Era un trato muy muy cercano. Yo interpreto que era cercano y empresarial», matiza Koldo, aunque admite no poder asegurar si hubo algo ilegal.

El testimonio se torna más grave cuando Koldo relata cómo los Hidalgo discutían sobre compensar económicamente a la esposa del presidente por su colaboración. «Lo único que puedo decir es que los Hidalgo comentaron ante mí que había que compensar el buen trato que había dado la señora Begoña», señala el exasesor. Al preguntarle cómo pensaban hacerlo, Koldo menciona cifras entre 100.000 euros y un millón. «No sé cómo lo hicieron exactamente pero empezaron hablando, si no me equivoco, desde 100 o 200.000 euros hasta llegar a un millón», explica, añadiendo que desearía no haber estado allí pero reconoce haberlo escuchado.

Ábalos confirma la versión de Koldo

La credibilidad del relato de Koldo García se refuerza con las declaraciones del propio José Luis Ábalos. Aunque el exministro no estuvo presente en esas reuniones en Puerta de Hierro, sí ha confirmado que su exasesor «se vio bastantes veces con los Hidalgo» para discutir el rescate de Air Europa. Ábalos admite que Koldo García desempeñó un papel relevante en la gestión del proceso, aunque se desvincula de conocer directamente los detalles sobre las supuestas compensaciones. «Yo no le puedo decir; yo no he estado en ninguna visita así y, desde luego, no lo sé», responde al ser preguntado sobre el millón ofrecido a Begoña Gómez.

Lo significativo aquí es que Ábalos valida la presencia de Koldo en estas negociaciones, lo cual da peso a su testimonio sobre lo observado y escuchado. El exasesor no fue simplemente un espectador pasivo; participó activamente en las conversaciones y transmitió mensajes entre los Hidalgo y el Ministerio.

La intervención de Vox y las implicaciones legales

Las revelaciones realizadas por Koldo García han llegado hasta los despachos legales de Vox, cuyo líder Santiago Abascal ha señalado la posibilidad de presentar estas declaraciones ante el juez encargado de investigar a Begoña Gómez. El partido ultraderechista presentó recientemente una querella contra la esposa del presidente y Javier Hidalgo por presunto tráfico de influencias y corrupción vinculada al rescate. Las nuevas afirmaciones podrían fortalecer esa acusación al proporcionar un testigo directo que asegura haber sido testigo presencial durante las conversaciones sobre compensaciones económicas.

Lo delicado del testimonio radica en su precisión; incluye detalles concretos como cifras (100.000 euros, 200.000 euros y un millón), lugares específicos (la mansión en Puerta de Hierro), número total de visitas (entre 16 y 20) e incluso menciona dinero efectivo visible sobre la mesa. Estos elementos son exactamente lo necesario para construir un caso sólido ante un juez.

El contexto del rescate y sus dimensiones

El rescate a Air Europa fue una operación monumental. La aerolínea, perteneciente a la familia Hidalgo a través de Globalia, recibió 475 millones de euros por parte del Estado durante la crisis provocada por COVID-19. Aunque formalmente esta operación fue gestionada por el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Transportes —bajo Ábalos— jugó un papel crucial como «apoyo importante para facilitar su gestión», según las palabras mismas del exasesor.

La presión ejercida desde Moncloa para asegurar el éxito fue intensa según Koldo. Pedro Sánchez comunicaba continuamente a Ábalos la necesidad imperiosa: «había que gestionar el problema y hacerlo bien». En terminología política esto suele interpretarse como una orden clara para llevar adelante la operación sin obstáculos alguno. Koldo describe este proceso como “muy polémico” e “intenso”, marcado por una presión absolutamente abrumadora.