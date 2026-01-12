Marcos de Quinto sorprende al insinuar que Maduro fue “rescatado” por Estados Unidos en lugar de secuestrado

Marcos de Quinto, exdirigente de Ciudadanos y empresario, ha revolucionado el panorama al desmontar la versión oficial sobre la detención de Nicolás Maduro.

Durante su intervención en Espejo Público de Antena 3, el analista sugirió que Venezuela atraviesa una guerra interna y que el líder chavista podría haber sido “rescatado” por los servicios secretos de Estados Unidos, en lugar de haber sido víctima de un secuestro. Esta afirmación contrasta con las declaraciones del propio Maduro, quien se presentó ante un tribunal de Nueva York como “prisionero de guerra”, capturado en su hogar en Caracas el 3 de enero.

La intervención de De Quinto se produce en un clima de máxima tensión, justo días después de la operación que llevó a Maduro y su esposa, Cilia Flores, al Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn. Según lo expresado por De Quinto, la verdad sobre lo sucedido sigue siendo incierta, pero apunta hacia una maniobra de inteligencia sin precedentes. Los servicios estadounidenses habrían mantenido conversaciones previas con Maduro y Delcy Rodríguez, y el hecho de que el presidente venezolano llegara a territorio norteamericano sin lesiones graves, enfrentando cargos menores relacionados con narcotráfico y armas, refuerza su teoría. “Maduro podría actuar como testigo protegido”, aseguró, sugiriendo que su conocimiento sobre redes narcotraficantes en Colombia, México o Cuba lo convierte en un activo valioso para Washington.

Antecedentes de una operación envuelta en misterio

El desarrollo de los eventos comenzó el sábado pasado con un ataque aéreo ordenado por Donald Trump, según fuentes progubernamentales venezolanas, que culminó con la captura de Maduro y su esposa. El avión que los trasladó aterrizó en una base militar neoyorquina, donde descendieron encapuchados y bajo estricta vigilancia. Este 12 de enero de 2026, Maduro comparece ante el juez federal Alvin K. Hellerstein en Manhattan, asistido por Barry Pollack, abogado conocido por defender a Julian Assange. En su primera declaración, el chavista se declaró “inocente” y afirmó no haber leído completamente la acusación.

Por otro lado, Marco Rubio, secretario de Estado durante la administración de Trump, confirmó la liberación de varios “rehenes del régimen de Maduro” por parte del gobierno estadounidense, añadiendo más complejidad a la controversia. Mientras tanto, la fiscal general, Pam Bondi, justificó esta acción como resultado meses de planificación para abordar los cargos federales, tras explorar alternativas pacíficas que fracasaron. En cuanto a Venezuela, el régimen cubano es señalado por De Quinto como el verdadero titiritero: según él, han controlado Venezuela para obtener energía, petróleo y dinero sin coste alguno; un modelo que asegura tiene los días contados.

Desde España, estas declaraciones resuenan en un contexto político donde la diáspora venezolana es significativa. En este sentido, De Quinto defendió a los exiliados en nuestro país, a quienes califica como “refugiados” que escapan del dominio ejercido por bandas criminales. Critica duramente el lenguaje despectivo utilizado por algunos para referirse a ellos con términos como “gusanada”, subrayando que no solo se exilian hombres jóvenes sino familias enteras. Esta postura ha generado aplausos entre opositores al chavismo, aunque también ha recibido críticas por supuesta complacencia hacia intervenciones externas.