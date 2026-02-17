VOX se pone duro con María Guardiola: esto es lo que deberá cumplir la popular para gobernar

VOX no se contenta con simples palabras en Extremadura; exige acciones concretas para apoyar a María Guardiola en su camino hacia la presidencia de la Junta.

La formación encabezada por Santiago Abascal solicita el control de los informativos de Canal Extremadura, una vicepresidencia y dos consejerías a cambio de su voto en la investidura programada para el 3 de marzo.

Sin un acuerdo, el horizonte podría llevar a unas nuevas elecciones.

Las tensiones aumentan en las negociaciones tras las elecciones del 21 de diciembre, donde el PP de Guardiola se alzó con la victoria, aunque sin alcanzar la mayoría absoluta.

El partido de Abascal ha visto duplicada su representación y ahora lleva la voz cantante. Fuentes cercanas a la situación indican que entre sus exigencias se incluyen medidas contundentes contra la ideología de género y la burocracia, además de reformas en políticas ecológicas, inmigración ilegal, gasto político y fiscalidad. «No aceptaremos ambigüedades ni ser un apoyo incondicional del Partido Popular«, afirman desde VOX.

La presidenta en funciones, Guardiola, sostiene que comparte el 93,33% de las propuestas planteadas por los de Bambú y considera «factible» llegar a un acuerdo.

Dice ahora la popular que hay más puntos en común con VOX que diferencias, e incluso ha contactado con su líder extremeño, Óscar Fernández, para intentar desbloquear las conversaciones.

Sin embargo, el portavoz nacional de VOX, José Antonio Fúster, se muestra escéptico: «La música es buena, pero ¿dónde está la letra?».

Exige que se presenten propuestas concretas y no solo declaraciones públicas.

Exigencias concretas y líneas rojas

Vox no busca sillones por mero capricho; quiere asegurarse un control real para llevar a cabo cambios significativos. Desde dentro de la formación enfatizan que lo primero es establecer un pacto programático; si esto no prospera, entrarán en el Gobierno con áreas esenciales:

Una Vicepresidencia con competencias en Interior, Seguridad e Inmigración.

con competencias en Interior, Seguridad e Inmigración. Las Consejerías de Agricultura, Empresa e Industria.

de Agricultura, Empresa e Industria. La dirección de los Informativos de Canal Extremadura para eliminar sesgos.

Estas demandas responden al «decaedario» que analistas como Alfonso Rojo han identificado como parte del acuerdo entre VOX y PP para desmantelar el legado del PSOE bajo el gobierno de Pedro Sánchez.

Rojo subraya que VOX exige «garantías reales» frente a la izquierda, sin dejar lugar a dudas.

Guardiola ha descartado cualquier pacto con los socialistas, a quienes culpa de querer «destruir» Extremadura, instando a su abstención. Desde el PSOE, liderado por José Luis Quintanilla, se cierra esta puerta: «En absoluto nos abstendremos».

Desde Génova, la dirección nacional del PP observa con preocupación. Carmen Fúnez advierte: «Hay mucho ruido y poco trabajo serio alrededor de una mesa». Critican los giros recientes de Guardiola, quien pasó de rechazar «travestirse de Vox» a buscar acercamientos. En redes sociales, Óscar Fernández bromea: «Hace dos años éramos machistas; ¿ahora somos socios?». Un toque irónico en este drama político: Vox compara las concesiones del PP con un baile extremeño donde Guardiola pisa los pies a Abascal.

Riesgos de bloqueo

Todo comenzó tras las elecciones del 21 de diciembre. Aunque el PP sumó un escaño más, Bambú consiguió aumentar su representación. Guardiola convocó elecciones debido a desacuerdos sobre presupuestos. Ahora se enfrenta al reto de una investidura el 3 de marzo, donde primero necesitará una mayoría absoluta o simple 48 horas después; el tiempo corre: solo dos meses quedan antes de tener que repetir las elecciones.

VOX señala que el pacto está «lejos». La portavoz del partido en el Congreso, Pepa Millán, responsabiliza al PP: «Guardiola no entiende lo que demandan los extremeños». Desde Génova exigen «proporcionalidad» y consideran inaceptables cuatro consejerías junto a las vicepresidencias solicitadas. Si no logran llegar a un acuerdo, Extremadura podría sumarse al bloqueo político nacional donde PP y VOX colisionan en regiones como Aragón y, previsiblemente, en Castilla y León.