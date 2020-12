Primero se les blanquea y luego te vacilan: la chulería de la ‘indepe’ Laura Borràs en TVE

A los independentistas se les ha puesto una alfombra roja las últimas veces que han pisado instituciones españolas, y ahora, que además se les considera por parte del Gobierno de la nación socios preferentes, que se te suben a las barbas.

Así ha sido el paso de la independentista Laura Borràs por ‘La hora de la 1’ de TVE, donde ha sido agasajada con una entrevista amable por parte de la catalana Mónica López. En el turno de preguntas, cuando la tertuliana ‘progre’ Lucía Méndez quiso apretar un poco las tuercas, se vino arriba.

Y es que Borràs, que ha sido elegida candidata a la presidencia de la Generalitat por Junts per Cataluña, fue capaz incluso de afirmar que España es un «Estado demofóbico». Todo sale gratis. Todo queda impune. No sea que algún organismo internacional califique al Estado luego de ‘democracia de baja intensidad’.

Lucía Méndez: Usted misma se ha preguntado y se ha contestado si hemos avanzado en los últimos años hacia la independencia, y sabe que no. No solo no han avanzado si no que tienen a sus líderes en la cárcel y a su líder máximo viviendo en Bruselas.

Laura Borràs: Es europarlamentario, se refiere usted.

Lucía Méndez: Si vuelve probablemente acabaría en la cárcel. ¿Qué le hace usted pensar que después de lo que ha pasado en España y en Cataluña en los últimos 4 años ustedes van a poder avanzar algo en la próxima legislatura?

Laura Borràs: ¿Me está diciendo que ante una situación de injusticia debemos rendirnos?

Lucía Méndez: ¿Qué le hace a usted pensar que van a poder avanzar en la independencia?

Laura Borràs: Los votos de la gente, que en cada elección le dan mayor fuerza a las opciones independentistas. ¿Obviamos el hecho que la gente nos da confianza con sus votos? La gente quiere avanzar hacia la independencia, que es una necesidad. Estamos en un Estado demofóbico, que no tolera la democracia ni la voluntad de los catalanes.

Lucía Méndez: Hombre, demofóbico. No sé que decirle, ustedes están en las instituciones, se presentan a las elecciones…

Laura Borràs: Nos presentamos a las elecciones pero cuando hacemos un referéndum democrático el resultado fue prisión, exilio, represión

Lucía Méndez: Es que era un referéndum ilegal