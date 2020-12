Zapatero se deshace con Otegi: «No le juzgo por lo que hizo antes, pero cuando yo era presidente apostó por la paz»

José Luis Rodríguez Zapatero ha vuelto a reivindicar la figura de Arnaldo Otegi como hombre de paz. Y lo ha hecho en una entrevista en ‘Espejo Público’ con la periodista Susanna Griso.

«Lo he dicho muchas veces. Me pasa como con otros debates, como Venezuela, lo digo con voz baja y tono de modestia. Pero creo que en este país quién sabe más sobre el final de ETA es quién estaba de presidente del Gobierno, es decir yo», comenzó reivindicándose el socialista.

ZP aseguró que él sabe cómo fueron las cosas porque en el momento del comunicado de la banda armada él era el presidente pero no se atreve a juzgar al líder de EH Bildu por su pasado, que incluye pertenencia a ETA: «Y sé como se produjeron las cosas, muchas de ellas no se conocen. Se sabrán con el tiempo. Yo siempre he dicho que Otegi, en ese momento, no juzgo al Otegi de antes, apostó por el fin de la violencia y esta es mi vivencia.»

Y si dijera lo contrario no me lo perdonaría por mentir, es bueno que la gente lo sepa.

Zapatero ha realizado estas declaraciones tras ser preguntado por la decisión del Tribunal Supremo, que ha ordenado a la Audiencia Nacional repetir el juicio contra Otegi y contra otros cuatro miembros de la izquierda abertzale por el denominado caso Bateragune.

El Supremo ordena repetir el juicio a Otegi por intentar refundar Batasuna

Este 15 de diciembre de 2020 se conocía que el TS ordenaba repetir el juicio a Arnaldo Otegi después de que una asociación de víctimas y VOX hayan pedido repetirlo.

Por tanto, el juicio a Otegi y a otros cuatro dirigentes ‘abertzales’ por el intento de reconstituir la ilegalizada Batasuna, el brazo político de ETA, durante el caso Bateragune, será repetido.

La petición de repetición la realizó la asociación de víctimas Verde Esperanza, que ejercía de acusación popular en este proceso.

Otegi y otros dirigentes fueron condenados por la Audiencia Nacional en 2012 a penas de hasta diez años de cárcel por pertenencia a organización terrorista. El TS rebajó esas condenas, que todos cumplieron.

EH Bildu apoyó los Presupuestos de Pedro Sánchez

Presupuestos a cambio de seguir acercando presos al País Vasco.

Si alguien tenía alguna duda de que el apoyo de EH Bildu a los PGE para 2021 estaba condicionado al enésimo gesto del Gobierno Sánchez con los presos de ETA, ya la puede ir disipando.

Dicho en plata, que Otegi sabe perfectamente que un Gobierno de Sánchez e Iglesias le viene mejor que uno con Casado o Abascal: