Ayuso rebate con cifras las críticas que los Cintora, Ferreras y López hicieron al Hospital Isabel Zendal

El dato manda a la progresía mediática española al rincón de pensar.

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, sacude este 20 de enero de 2021 un soberbio zasca en toda la ñamera de los Jesús Cintora, Antonio García Ferreras o Iñaki López por todas las críticas y cuestionamientos que hicieron de una de las joyas de la corona de esta región.

Se cumplen 40 días desde la llegada del primer paciente al Hospital Enfermera Isabel Zendal y, a pesar de que estos tres periodistas (aunque ha habido mucho más de su cuerda) se mostraron enormente renuentes a reconocer la necesidad de disponer de un centro de estas características, lo cierto es que los datos dan la razón a la inquilina de la Puerta del Sol.

Tal y como empieza a ponerse la tercera ola del coronavirus, de no haber tenido ahora mismo este nuevo centro sanitario, a buen seguro ya habría tenido que transformarse nuevamente el IFEMA en un hospital provisional como ya sucediera en marzo de 2020, cuando la pandemia se desbocó por completo.

Sin embargo, la izquierda mediática sacó sus cañones contra esta infraestructura madrileña a la que acusó poco menos de ser la creadora de las Siete Plagas bíblicas:

Antonio García Ferreras, nada más abrirse el Enfermera Isabel Zendal, soltaba esto en el ‘Al Rojo Vivo’ (laSexta):

Hoy se ha inaugurado un hospital que no funciona, que no tiene pacientes y que no tiene los sanitarios suficientes. Hoy no hay ni un solo paciente y ni un solo sanitario. Muchos sanitarios en Madrid piensan que esos 100 millones de euros que ha costado el hospital deberían de haberse gastado en reforzar la atención primaria.